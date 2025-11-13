Stop Boiling Milk Wrong: दूध उबालने का सही तरीका क्या है? इस 1 तरकीब से एक बूंद भी दूध नहीं गिरेगा

Doodh Ubalne Ka Sahi Tarika: दूध उबालना एक आम काम है, लेकिन जब दूध में उबाल आने लगता है तो गैस के पास ही खड़े रहना पड़ता है. क्योंकि यही आसान लगने वाला काम बहुत मुश्किल हो जाता है. दूध उबालना सुनने में आसान लगता है, लेकिन अचानक वह ऊपर उठकर बर्तन से बाहर नहीं निकल जाता और चूल्हे पर एक चिपचिपा, जला हुआ दाग छोड़ जाता है, जो भी नियमित रूप से खाना बनाता है, वह इस झंझट से वाकिफ होता है और अक्सर ध्यान भटकने या बर्तन को यूं ही छोड़ देने की वजह से होता है. दूध निकलने से नुकसान तो होता ही है, बल्कि गैस को साफ करना और भी मुश्किल हो जाता है. अगर, आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता रहता है तो आप एक आसान तरीका फॉलो कर सकते हैं, जिससे दूध की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरेगी.

दूध इतनी जल्दी क्यों उबल जाता है?

दूध में प्रोटीन, वसा और शर्करा होते हैं. जब दूध को गरम किया जाता है, तो भाप के बुलबुले बनते हैं, जो ऊपर की ओर उठते हैं, लेकिन ये बुलबुले दूध की सतह पर प्रोटीन और वसा की परत के नीचे फंस जाते हैं, जिससे दबाव बढ़ता है और दूध उबलने लग जाता है. दूध अचानक ऊपर की ओर उछलता है, बर्तन के किनारों पर चढ़ता है और कुछ ही सेकंड में छलक जाता है.

जब दूध उबल रहा हो तो बर्तन के ऊपर एक साफ लकड़ी का चम्मच रख दें. यह आसान तरीका इसलिए कारगर है, क्योंकि चम्मच ऊपर उठते झाग को तोड़ देता है. जब दूध चम्मच तक पहुंचता है, तो झाग टूट जाता है, बुलबुले खत्म हो जाते हैं और दूध वापस नीचे बैठ जाता है. इससे दूध का बहना तुरंत रुक जाता है.

लकड़ी का चम्मच इसलिए रखा जाता है, क्योंकि यह ज्यादा गर्म नहीं होता, थोड़ी सी नमी सोख लेता है और बिना छींटे पड़े ऊपर उठती परत को रोकता है. चम्मच एक अवरोधक की तरह काम करता है, जो सतह की परत को बर्तन को बंद करने और भाप को रोकने से रोकता है. ज्यादातर घरों में यह एक ही तरकीब उबलने से पूरी तरह रोकने के लिए काफी है.

