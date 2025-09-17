Post Meal Bloating: क्या आपको भी खाने के बाद पेट फूलने,भारीपन या गैस की समस्या होती है. अगर हां तो यह पोस्ट-मील ब्लोटिंग प्रॉब्लम है. अक्सर यह पाचन संबंधी गड़बड़ी की वजह से होता है और दिनभर का मूड खराब कर देता है. मेडिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ब्लोटिंग लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह (Doctor advice for better gut and heart health) लेना जरूरी है, लेकिन कभी-कभार होने वाली ब्लोटिंग को कुछ आसान लाइफस्टाइल हैबिट्स (Daily habits to control post meal bloating naturally) अपनाकर कंट्रोल किया जा सकता है. आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स के बताए 7 ऐसे तरीके (How to reduce bloating after eating in hindi), जिन्हें अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करके आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं...

पेट में गैस होने पर कौन सा पॉइंट दबाए?

अगर पेट में गैस होने पर आप नाभि से थोड़ा ऊपर, हाथ के अंगूठे और पहली उंगली के बीच की जगह (लिवा 3 पॉइंट) या टखने के पास, घुटने से चार उंगली नीचे पिंडली के बाहरी किनारे के पास के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हैं, तो आपको गैस में तुरंत राहत म‍िलेगी. इन मुख्‍य बिंदुओं को हल्की मालिश करने से गैस और सूजन से तुरंत राहत मिलती हैं.

पेट में बहुत अधिक गैस बनने का क्या कारण है?

आपको बता दें क‍ि अगर आपके पेट में ज्‍यादा गैस बनने के मुख्य कारणों में खाने या पीने के दौरान हवा निगलना, कुछ खास तरह के कार्बोहाइड्रेट्स का अपच होना और आंतों में बैक्टीरिया का हैं, जो पच नहीं पा रहे हैं. बेहद खराब खान-पान, व्यायाम ना करना, तनाव और कब्ज जैसी लाइफस्‍टाइल से जुड़ी आदतें भी इसका मुख्‍य कारण हो सकती है. कुछ बीमारियों जैसे सीलिएक रोग, आईबीएस (Irritable Bowel Syndrome), या पेट संबंधी अन्‍य व‍िकार से जुड़ी परेशानी भी गैस का कारण बन सकती है.

गट हेल्थ क्यों जरूरी है (Why Gut Health is Important)

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, गट हेल्थ और हार्ट हेल्थ आपस में गहराई से जुड़े हैं. आंतों की सेहत सीधा असर दिल की सेहत पर डालती है. दरअसल, गट हार्ट एक्सिस (Gut Heart Axis) नाम की यह कड़ी वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुकी है. 2024 की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी में पाया गया कि आंतों के कुछ बैक्टीरिया शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हार्ट डिजीज के खतरे को घटाने में मदद कर सकते हैं.

खाने के बाद ब्लोटिंग रोकने के 7 आसान उपाय (Easy Ways to Prevent Bloating)

1. धीरे-धीरे खाएं

कई लोग जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं. इससे ओवरईटिंग होती है और डाइजेशन बिगड़ता है. इसलिए कोशिश करें कि हर निवाले को अच्छे से चबाएं और खाने का मजा लें. इससे ब्लोटिंग से काफी हद तक आराम मिल सकता है.

2. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से दूरी बनाएं

सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिजी ड्रिंक्स ताजगी तो देती हैं, लेकिन इनमें मौजूद गैस और शुगर पेट में गैस फंसा देती है. कुछ मिनटों के लिए यह एनर्जी तो दे सकती हैं, लेकिन बाद में पेट दर्द, भारीपन और ब्लोटिंग बढ़ा सकते हैं. अगर आपको वाकई फ्रेश होना है तो नींबू पानी, नारियल पानी या सादा पानी पीना ज्यादा बेहतर विकल्प है.

3. सही मात्रा में खाएं

ओवरईटिंग यानी जरूरत से ज्यादा खाना ब्लोटिंग का सबसे बड़ा कारण है. जब हम पेट भरकर उससे भी ज्यादा खाते हैं तो पाचन तंत्र पर प्रेशर बढ़ता है और खाना समय पर पच नहीं पाता है. इसलिए जितनी भूख हो उतना ही खाएं. चाहें तो छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें ताकि ओवरईटिंग से बचा जा सके.

4. गैस बनाने वाले फूड्स को लिमिट करें

कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं जो नेचुरली गैस बनाती हैं. इनमें बीन्स, मसूर, छोले, गोभी और ब्रोकली सबसे आम हैं. इन चीजों को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन भी बहुत होता है, लेकिन इनकी मात्रा कंट्रोल करना जरूरी है. इन फूड्स को बैलेंस करके खाने से गैस और ब्लोटिंग कम की जा सकती है.

5. खाने के बाद हल्की वॉक करें

खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर लेटना या कुर्सी पर बैठ जाना पाचन को धीमा कर देता है. बेहतर होगा कि आप खाना खाने के 10 से 15 मिनट तक हल्की वॉक करें. धीरे-धीरे टहलने से पाचन बेहतर होता है, खाना आसानी से पचता है और गैस बनने की आशंका कम हो जाती है. यह छोटी सी आदत लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकती है.

6. पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं

शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है. अगर आप दिनभर पर्याप्त पानी नहीं पीते तो पाचन तंत्र सुस्त हो जाता है और कब्ज-ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. दिनभर में 7-8 गिलास पानी पीने की आदत जरूर बनाएं. चाहे तो खाने से पहले थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाते वक्त बहुत ज्यादा पानी पीने से बचें.

7. स्ट्रेस को मैनेज करें

अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्लोटिंग सिर्फ खाने-पीने से जुड़ी समस्या है, लेकिन असल में स्ट्रेस भी इसमें बड़ा रोल निभाता है. ज्यादा तनाव में रहने पर डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है और गैस-ब्लोटिंग जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं. ऐसे में योग, मेडिटेशन या म्यूजिक सुनने जैसी एक्टिविटीज को अपनी रूटीन में शामिल करें.