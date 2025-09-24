चेहरे पर फिटकरी लगाने के 5 गजब के फायदे

How to use Fitkari for face: फिटकरी लगभग हर भारतीय घर में मिल ही जाती है. अक्सर लोग इसका इस्तेमाल कई अलग-अलग तरीकों से करते हैं. खासकर स्किन के लिए फिटकरी को बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसी कड़ी में डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट संदेश गुप्ता ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन एक्सपर्ट बताते हैं, अगर सही तरीके से और सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, तो फिटकरी चेहरे की कई समस्याओं को कम कर सकती है. आइए जानते हैं कैसे-

एक्ने और पिंपल्स से राहत

डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं, फिटकरी में एंटीबैक्टेरियल गुण पाए जाते हैं. इसे चेहरे पर लगाने से एक्ने और पिंपल्स की समस्या को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. ऐसे में अगर आपके चेहरे पर बार-बार पिंपल्स निकलते हैं, तो फिटकरी का हल्का पानी बनाकर चेहरा धोना फायदेमंद हो सकता है.

फिटकरी स्किन पर हल्के एक्सफोलिएटर की तरह काम करती है. यह त्वचा की डेड स्किन सेल्स को हटाकर रोमछिद्रों को साफ कर सकती है. इससे ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स धीरे-धीरे कम होने सकते हैं और चेहरा साफ और चमकदार दिख सकता है.

नियमित रूप से फिटकरी का इस्तेमाल करने से चेहरे पर बने हल्के दाग-धब्बे कम हो सकते हैं. यह त्वचा को शांत करने और जलन को कम करने में भी मदद करती है.

अक्सर शेविंग के बाद छोटे-छोटे कट लग जाते हैं या स्किन पर जलन महसूस होती है. ऐसे में फिटकरी बेहद कारगर है. यह न सिर्फ कट को जल्दी ठीक करती है, बल्कि इंफेक्शन और रेजर बर्न से भी बचाती है.

इन सब से अलग स्किन एक्सपर्ट कहते हैं, फिटकरी में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जो स्किन पर पसीना कम लाने और पसीने की बदबू को रोकने में मदद करते हैं. यही कारण है कि इसे नेचुरल डियोड्रेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है.

डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक, फिटकरी भले ही फायदेमंद है, लेकिन इसका अत्यधिक इस्तेमाल स्किन को ड्राई और रूखा बना सकता है. इसलिए इसे हमेशा सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करें. अगर चेहरे की कोई समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



