हमेशा तनाव और चिंता से घिरा रहता है दिमाग? आज ही पीना शुरू कर दें ये 5 चाय, मिलेगी मानसिक शांति

Herbal Tea for Stress: आजकल हर कोई किसी न किसी तरह की चिंता और तनाव का जरूर सामना कर रहा है. कई बार तो स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सही से नींद लेना ही काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में लोग तनाव-चिंता से छुटकारा पाने के लिए अपना-अपना तरीका अपनाते हैं. कई एक्सरसाइज करते हैं तो कोई चाय पीकर ही अपना स्ट्रेस दूर कर लेते हैं. ऐसे में अगर आप भी तनाव में चाय पीना पसंद करते हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको ऐसी 5 हर्बल चाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका सेवन करने से तनाव दूर होता है. साथ ही इन चाय को डाइट में शामिल करने से मानसिक शांति भी बनी रहती है.

1. पुदीने की चाय

माइंड को फ्रेश करने के लिए पुदीने की चाय पीना काफी फायदेमंद माना जाता है. इसके सेवन से सेंस एक्टिव होते हैं. अगर आपको स्ट्रेस में सिरदर्द होने लगता है तो भी आप इस चाय का सेवन कर सकते हैं. दरअसल, इसमें पाया जाने वाला मेन्थॉल सिरदर्द को कम करने में काफी मदद करता है और कंसन्ट्रेशन भी पहले से बेहतर होती है.

माइंड की स्टेबिलिटी के लिए तुलसी की चाय पीना बहुत ही लाभदायक माना जाता है. साथ ही अगर आपको किसी न किसी तरह की चिंता बनी ही रहती है तो आप इस चाय का सेवन जरूर करें. इसके अलावा तुलसी की चाय पीने से बॉडी की इम्युनिटी बढ़ती है और सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से शरीर बचा रहता है.

मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आप पुदीना और नींबू की चाय पी सकते हैं. इससे अनिद्रा की समस्या से भी छुटकारा मिलता है. इसके अलावा अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए आप ग्रीन टी में नींबू मिलाकर पी लें, इससे आपको काफी जरोताजा महसूस होगा.

स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए लैवेंडर चाय पीने की सलाह दी जाती है. इसके सेवन से नर्वस सिस्टम हेल्दी बना रहता है. साथ ही इसको पीने से तनाव दूर होता है, सिरदर्द से राहत मिलती है और पाचन तंत्र भी एकदम स्वस्थ बना रहता है.

तनाव-चिंता से राहत पाने के लिए कैमोमाइल चाय काफी ज्यादा प्रभावी और असरदार मानी जाती है. इसमें पाया जाने वाला एपिजेनिन स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाता है और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है. साथ ही अगर आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं तो इसका सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.