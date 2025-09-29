विज्ञापन

दिनभर सोकर रात में क्यों जागता रहता है बच्चा? उड़ गई है मां-बाप की नींद, इन 5 ट्रिक्स को आज से ही करें फॉलो

Newborn sleep tips: रातों की नींद मुश्किल हो सकती है, लेकिन इन 5 आसान टिप्स से नवजात को सुलाना संभव है. थोड़ी समयबद्धता और धैर्य, मां और बच्चे दोनों को चैन की रातें वापस दिला सकते हैं.

बेबी के रात को ना सो पाने से उड़ गई है मां-बाप की नींद,, नई मां के लिए खास सलाह

Tips to help newborn to sleep longer at night: महिलाओं को तो याद होगा...जब वह पहली बार मां बनी होंगी, हर रात ऐसा लगता होगा जैसे कोई चुम्बक आपके प्लान को हर पल बदल दे. आप सो नहीं पातीं, शिशु बीच-बीच में जागता है, आप थकी हुई लेकिन बेचैन होंगी. यह सिर्फ आप ही नहीं...हर नई मां इस 'रातों की नींद उड़ने' की कहानी से गुजरती है. आज हम उसी कहानी को साझा करेंगे, लेकिन साथ ही बताएंगे वो 5 आसान उपाय जो आपकी और आपके नवजात की रातों को थोड़ा आसान बना सकते हैं.

नवजात की अनियमित नींद-समस्या नहीं पहेली (new moms coping with sleepless nights)

नवजात शिशु का नींद-पैटर्न बहुत 'कच्चा' होता है वह दिन और रात का फ़र्क नहीं समझ पाते, इसलिए माता-पिता को खुद ही एक दिनचर्या तैयार करनी पड़ती है, धीरे-धीरे शिशु को सिखाए कि कौन सा समय सोने का है, कौन सा जागने का.

5 टिप्स: रातभर सुलाने की आसान विधाएं (parenting tips Hindi)

नियमित दिनचर्या बनाएं (baby sleep through night)

दिन में हल्की रोशनी, रात में मंद प्रकाश रखें. सोने से पहले हल्का संगीत, लोरी या मालिश जैसी 'रूटीन' गतिविधि करें, ताकि शिशु को संकेत मिले कि अब सोने का समय है. 

सही नींद का माहौल (tips to help newborn baby to sleep)

कमरा शांत, डॉर्क और आरामदायक हो. 20–22 डिग्री तापमान उपयुक्त है. ज़्यादा शोर या उजाला होने से शिशु की नींद टूट सकती है. 

पर्याप्त फीडिंग (newborn care tips)

दिन में शिशु को अच्छी मात्रा में दूध पिलाएं, ताकि रात में पेट खाली न हो कर बार-बार जाग न सके. रात को सोने से पहले 'ड्रीम फीड' (last feed) देना उपयोगी हो सकता है. 

स्वैडलिंग (लपेटना) (newborn sleep tips)

हल्के, सांस लेने वाले कपड़ों में शिशु को स्वैडल करें. यह उन्हें सुरक्षा का अहसास देता है, जैसे गर्भ में थे...जिससे अक्सर नींद लंबी हो सकती है. ध्यान रखें: चेहरे का हिस्सा हमेशा खुला रहेगा. 

सुविधा पर ध्यान दें (sleepless nights)

  • डायपर साफ हो.
  • कपड़े आरामदायक हों.
  • ठंड या गर्मी न लगे. 
  • सोने से पहले हल्की पेट-मालिश या डकार दिलाना गैस-ब्लोटिंग को दूर कर सकता है. 
  • जब आप इन 5 आसान उपायों को अपनाती हैं, यह नहीं कि हर रात पर्फेक्ट होगी, लेकिन धीरे-धीरे शिशु और आप दोनों को बेहतर नींद मिलने लगेगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

