क्या गीले बालों में सोने से डैंड्रफ होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट से जानिए इस आदत से स्कैल्प पर असर पड़ता है

बालों का झड़ना, पतला होना या बेजान दिखना आजकल कई लोगों की आम समस्या बन चुका है. व्यस्त लाइफस्टाइल में लोग दिनभर काम करने के बाद जिम जाते हैं, पसीना बहाते हैं और रात को नहाकर बाल धो लेते हैं, लेकिन अक्सर थकान के कारण वे गीले बालों के साथ ही सो जाते हैं. माना जाता है कि यह आदत डैंड्रफ और स्कैल्प से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकती है. क्या वाकई गीले बालों के साथ सोना बालों और सिर की त्वचा के लिए नुकसानदायक है. आइए जानते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की राय और इस आदत का स्कैल्प पर क्या असर पड़ता है.

हेल्थ डायलॉग साइट को बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थित KIMS हॉस्पिटल्स की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. सौम्या नचुचुरी ने बालों की देखभाल के लिए कुछ टिप्स बताए हैं. डॉ. सौम्या नचुचुरी के मुताबिक, गीले बालों से होने वाली परेशानी के अलावा, एक असल मेडिकल कारण भी है कि आपको गीले बालों के साथ क्यों नहीं सोना चाहिए. इस आदत का सबसे बुरा असर आपके स्कैल्प पर पड़ता है. इससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, क्योंकि जब आप गीले बालों के साथ सोते हैं, तो आपका स्कैल्प लंबे समय तक गीला रहता है. ऐसे में इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक रहता है.

गीले बालों के साथ क्यों नहीं सोना चाहिए?

गीले बालों से होने वाली असुविधा के अलावा, इस आदत से बचने के कई ठोस चिकित्सीय कारण भी हैं. इस आदत का सबसे बड़ा कारण आपकी खोपड़ी है. इससे फंगल संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है. गीले बालों के साथ सोने से आपकी खोपड़ी लंबे समय तक नम रहती है. यह नमी और गर्मी फंगस और अन्य सूक्ष्मजीवों के विकास का कारण बन सकती है.

बालों की मजबूती कम हो जाती है

सिर की त्वचा की समस्याओं के अलावा, गीले बालों के साथ सोने से बाल कमजोर भी हो सकते हैं. गीले होने पर बाल आसानी से टूट सकते हैं. सोते समय बालों का तकिए से रगड़ना बालों के टूटने, दोमुंहे होने और रूखे होने का कारण बन सकता है. डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक, बार-बार गीले बालों के साथ सोने से बाल कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि गीलेपन की वजह से बालों का शाफ्ट फूल जाता है.

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