चेहरे पर कभी नहीं दिखेगा बुढ़ापा, बस इस सफेद चीज के पानी का रोज करें इस्तेमाल

Skincare Tips: स्किन केयर रूटीन में अगर आपने इस सफेद पानी को शामिल कर लिया तो आपकी स्किन से आपकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा. ये स्किन के लिए काफी फायदेमंद है.

रोजाना इस पानी से मुंह धोने पर मिलेगा फायदा

उम्र बढ़ने के साथ इसका असर लोगों के चेहरे पर भी दिखने लगता है. कई लोगों की स्किन 30 साल की उम्र के बाद ही खराब होने लगती है और वो बूढ़े दिखने लगते हैं. वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिनकी स्किन से उनकी उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है. इसके कई कारण होते हैं, जिसमें हेल्दी लाइफस्टाइल से लेकर स्किन केयर रूटीन तक शामिल होता है. आज हम आपको एक ऐसे पानी के बारे में बता रहे हैं, जो घर पर आसानी से बन जाता है और ये आपकी एंटी एजिंग का रामबाण उपाय है. 

स्किन के लिए ये चीजें जरूरी

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कई चीजें जरूरी होती हैं, जिनमें- विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स का भी अहम रोल होता है. इसके अलावा स्किन की नमी बनाए रखना भी काफी जरूरी होता है. जिन लोगों की स्किन को ये तमाम चीजें मिलती हैं, बुढ़ापा उनके आसपास भी नहीं फटकता है. इसके लिए एक आसान और सस्ता तरीका है, जिसे आप रोजाना घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. 

चावल के पानी के फायदे

चावल का पानी स्किन के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ वो जरूरी विटामिन और मिनरल होते हैं, जो आपकी स्किन के लिए बेहद जरूरी हैं. इससे स्किन टाइट रहती है और झुर्रियां नहीं दिखतीं, साथ ही ये स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और दाग-धब्बों जैसी समस्या से भी आराम मिलता है. यानी आप 40 की उम्र के बाद भी यंग नजर आ सकते हैं. इसे इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं. 

कैसे करें इस्तेमाल?

चावल के पानी को आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा इनका फेस पैक भी बनाकर लोग लगाते हैं. चावल का भीगा हुआ पानी या फिर उबला हुआ पानी, दोनों ही फायदेमंद होता है. 

  • चावल को रातभर पानी में भिगोकर रख दें, सुबह तक इसका सफेद पानी तैयार हो जाएगा. 
  • चावल के पानी से सीधे मुंह धो सकते हैं, साथ ही इससे चेहरे पर मालिश भी कर सकते हैं. 
  • चावल के पानी को स्क्रब के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये स्किन को मॉइश्चराइज करता है. 
  • एलोवेरा या फिर नारियल तेल के साथ मिलाकर भी आप चावल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. 
  • चावल का पानी बालों को भी पोषण देता है और उन्हें मजबूत बनाता है, आप इससे हफ्ते में दो बार बाल धो सकते हैं. 
