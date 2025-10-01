स्किन को जवान रखने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? डाइटिशियन ने बताया 30 के बाद डाइट में जरूर करें शामिल

Best Vitamin For Skin: उम्र बढ़ने के साथ हमारी स्किन पर सबसे ज्यादा असर दिखता है. 30 की उम्र पार करते ही चेहरे पर झुर्रियां, फाइन लांइस और डलनेस दिखने लगती है, साथ ही ग्लो कम होना शुरू हो जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको 30 के बाद भी चेहरे पर ग्लो बरकरार रखने और एजिंग के लक्षणों को कम करने का एक असरदार और आसान तरीका बता रहे हैं.

होंठों के आसपास की स्किन डार्क क्यों हो जाती है? एक्सपर्ट से जानें इसे ठीक करने के लिए क्या करें

क्या है ये खास तरीका?

दरअसल, इसे लेकर डाइटिशियन दीपशिखा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्सपर्ट बताती हैं, अगर आप 30 के बाद भी स्किन को जवां बनाए रखना चाहते हैं, तो विटामिन A बेहद जरूरी है. यह न सिर्फ स्किन की हेल्थ को सुधारता है, बल्कि कोलेजन और रेटिनॉल के प्रोडक्शन को भी नेचुरली बूस्ट करता है.

डाइटिशियन बताती हैं, विटामिन A एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है. यह स्किन सेल्स को रिपेयर करता है और नई कोशिकाओं को बनने में मदद करता है. इससे स्किन में नेचुरल ग्लो आता है और एजिंग के साइन यानी झुर्रियां, फाइन लाइंस देर से नजर आते हैं. इसके अलावा, यह स्किन को सन डैमेज और फ्री रेडिकल्स से भी बचाता है.

इसके साथ ही दीपशिखा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक आसान जूस की रेसिपी भी शेयर की है, जिसे आप रोजाना डाइट में शामिल कर सकते हैं. डाइटिशियन के मुताबिक, यह जूस स्किन को अंदर से पोषण देता है और ग्लो बढ़ाता है.

जूस बनाने के लिए आपको 2 गाजर (बीटा-कैरोटीन का सबसे अच्छा स्रोत)

1 संतरा (एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर)

½ लाल शिमला मिर्च (विटामिन A से भरपूर)

1 छोटा चुकंदर (स्किन के लिए फायदेमंद)

नींबू के रस और (विटामिन C से भरपूर)

1 कप पानी या नारियल पानी की जरूरत होगी. (हाइड्रेशन के लिए)

इसके लिए सभी फल और सब्जियों को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें.

इन्हें ब्लेंडर में डालें और पानी/नारियल पानी मिलाकर स्मूद ब्लेंड कर लें.

इतना करते ही आपका जूस बनकर तैयार हो जाएगा.

डाइटिशियन बताती हैं, इस जूस का नियमित सेवन करने से स्किन में ग्लो आएगा, झुर्रियां देर से दिखेंगी और चेहरा फ्रेश लगेगा. ऐसे में आप आज से ही इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.