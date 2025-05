नहाने से पहले पानी पीना चाहिए या नहीं, नहाते वक्त सबसे पहले पानी कहां डालें? एक्सपर्ट ने बताया Bathing का सही तरीका

What is the proper way to take a bath: नहाना सिर्फ साफ-सफाई के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग को तरोताजा रखने के लिए भी जरूरी है. ये बात तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नहाने का भी एक सही तरीका होता है? ज्यादातर लोग नहाने को एक रूटीन समझते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की मानें तो नहाने का समय, पानी का तापमान और नहाने का तरीका, ये सभी चीजें मिलकर हमारे शरीर पर असर डालती हैं. मामले को लेकर फेमस न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन सोनिया नारंग ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट ने नहाने का सही तरीका बताया है, आइए जानते हैं इसके बारे में, साथ जानेंगे कैसे नहाने से पहले किए गए कुछ छोटे-छोटे काम आपकी सेहत में सुधार ला सकते हैं.

ये 8 साइन बताते हैं एकतरफा रिश्ते में हैं आप, सामने वाले शख्स को नहीं है आपसे प्यार, Relationship Coach ने किया अलर्ट

नहाते समय कितना होना चाहिए पानी का तापमान?

इस सवाल का जवाब देते हुए सोनिया नारंग बताती हैं, 'जब आप ठंडे पानी के संपर्क में आते हैं, तो आपकी त्वचा में मौजूद सेंसर्स दिमाग को सिग्नल भेजते हैं. इससे शरीर का 'फाइट' मोड एक्टिव हो जाता है. यानी आप अलर्ट हो जाते हैं. दिमाग में नॉरएड्रेनालाईन नामक हार्मोन बढ़ता है, जिससे फोकस, मूड और एनर्जी बेहतर होती है. इसलिए सुबह-सुबह ठंडे पानी से नहाना चाहिए.

वहीं, गर्म पानी शरीर को आराम देता है. ये नसों को फैलाता है और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव करता है, जो रिलैक्स करने में मदद करता है. इससे मांसपेशियों की जकड़न कम होती है और अच्छी नींद आती है. इसलिए रात को नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए.

अक्सर कहा जाता है कि हमें पानी पीने के तुंरत बाद नहीं नहाना चाहिए. हालांकि, न्यूट्रिशनिस्ट इस बात को पूरी तरह गलत बताती हैं. सोनिया नारंग के मुताबिक, नहाने से पहले एक गिलास पानी पीना ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है, खासकर जब आप गर्म पानी से नहाते हैं.

गर्म पानी से नसें फैलती हैं और इससे ब्लड प्रेशर गिर सकता है. वहीं, अगर आप पहले से डिहाइड्रेटेड हैं या लो ब्लड प्रेशर है, तो इस कंडीशन में परेशानी और बढ़ सकती है. ऐसे में नहाने से पहले एक गिलास नॉर्मल पानी पिएं, इससे बीपी कंट्रोल रहेगा.

सोनिया नारंग बताती हैं, नहाते समय सबसे पहले पैरों पर पानी डालना चाहिए. इससे शरीर को धीरे-धीरे तापमान में बदलाव का संकेत मिलता है, जिससे अचानक ठंड या गर्म पानी के संपर्क में आने से होने वाले झटके से बचा जा सकता है. इससे शरीर का तापमान संतुलित रहता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

इस तरह नहाते वक्त कुछ छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप हाइजीन के साथ-साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.