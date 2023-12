क्या ठंड में आपके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो शहनाज हुसैन से जानें विंटर हेयर केयर टिप्स

Hair Care Tips: घर पर आसानी से ऐसे रखें अपने बालों का ख्याल.

खास बातें ठंड में बाल हो जाते हैं बेजान और रुखें.

ऐसे रखें उनका खास ख्याल.

घर पर अपनाएं ये टिप्स.

अंकित श्वेताभ: सर्दी के मौसम में अपनी स्किन और अपने बालों (Skin and Hair Care in Winter) का ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. इस मौसम में स्किन ड्राई (Dry Skin in Winter) हो जाती है और फटने लगती है. अगर बात करें बालों की तो सही नरिशमेंट ना मिलने के कारण और डैंड्रफ होने से बाल टूटने लगते हैं और बेजान (Hair Fall in Winter) नजर आते हैं. इसके लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स (Chemical based Products) कई बार नुकसान कर सकते हैं. इसलिए आप अपने बालों की अच्छी केयर के लिए अपने घर पर ही कुछ उपाय कर सकते हैं. आई शहनाज हुसैन से जानते हैं ठंड में अपने बालों की सही देखभाल करने के घरेलू उपाय.

शहनाज हुसैन के विंटर हेयर केयर टिप्स | Winter Hair Care Tips by Shanaz Husaain

डैंड्रफ के लिए