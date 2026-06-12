बिना केमिकल्स के चमकती त्वचा कैसे पाएं? अपनाएं शहनाज़ हुसैन के ये 5 आयुर्वेदिक टिप्स

आजकल बाज़ार में त्वचा को चमकदार बनाने के कई केमिकल वाले सीरम मिलते हैं, लेकिन आयुर्वेद लंबे समय से प्राकृतिक चीज़ों के ज़रिए त्वचा की सही देखभाल करने पर ज़ोर देता है. ऐसे में ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ हुसैन का कहना है कि असली सुंदरता सिर्फ़ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहने के बजाय त्वचा को नैचुरली पोषण देने से आती है. इसलिए अगर आप हल्दी और एलोवेरा के अलावा कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो नीचे बताए गए पारंपरिक आयुर्वेदिक तरीके आपकी स्किन के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

नैचुरल ब्राइटनिंग के लिए केसर वाला दूध

आयुर्वेद केसर को एक शक्तिशाली कायाकल्प करने वाली जड़ी-बूटी मानता है जो स्किन टोन को बेहतर बनाती है, डलनेस कम करती है और नैचुरल चमक लाती है. इसके नियमित इस्तेमाल से त्वचा ताज़ा और चमकदार दिख सकती है.

कैसे लगाएं?

दो बड़े चम्मच कच्चे दूध में केसर के कुछ रेशे 20 मिनट के लिए भिगो दें.

कॉटन पैड की मदद से इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और धोने से पहले 15 मिनट तक लगा रहने दें.

त्वचा को शांत और तरोताज़ा करने के लिए चंदन का पेस्ट

चंदन शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष को संतुलित करने में मदद करता है, जो अक्सर लालिमा, गर्मी और जलन से जुड़ा होता है. यह त्वचा को मुलायम और तरोताज़ा महसूस कराता है और साथ ही नैचुरल चमक भी बढ़ाता है.

कैसे लगाएं?

शुद्ध चंदन पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाकर एक ठंडा फेस मास्क बनाया जा सकता है.

पेस्ट को समान रूप से लगाएं और थोड़ा सूखने तक लगा रहने दें.

मुलेठी फेस ट्रीटमेंट

यह एकसमान रंगत पाने में मदद करता है और पिगमेंटेशन को कम करता है. इसके आरामदायक गुण इसे उन लोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं जो बिना किसी कठोर ट्रीटमेंट के चमकदार और स्वस्थ स्किन टोन चाहते हैं.

कैसे लगाएं?

मुलेठी पाउडर को थोड़े से शहद या गुलाब जल के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें.

इसे 10 से 15 मिनट तक लगाएं और धीरे से धो लें.

ताज़े पपीते और शहद का ग्लो मास्क

ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ ने आगे बताया कि “मैं स्किनकेयर में ताज़े फलों के इस्तेमाल को बढ़ावा देती हूं क्योंकि वे त्वचा का संतुलन बिगाड़े बिना पोषण देते हैं, पपीते में नैचुरल एंजाइम होते हैं जो धीरे-धीरे डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं.”

कैसे लगाएं?

पके पपीते के कुछ टुकड़ों को मैश करें और उनमें एक चम्मच शहद मिलाएं.

धोने से पहले इस मिश्रण को 15 मिनट तक लगा रहने दें.

यह कॉम्बिनेशन त्वचा को ताजा दिखाने और उसकी बनावट को नैचुरली बेहतर बनाने में मदद करता है.

वेटिवर (खस) वॉटर फेशियल मिस्ट

वेटिवर, या खस, अपनी ठंडक देने और साफ़ करने वाली खूबियों की वजह से त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है. यह जड़ी-बूटी थकी हुई त्वचा को तरोताज़ा करने में मदद करती है, खासकर गर्मियों में, और त्वचा को शांत और स्वस्थ बनाए रखती है. यह केमिकल वाले फेशियल स्प्रे का एक बेहतरीन नैचुरल विकल्प है.

कैसे लगाएं?

वेटिवर की जड़ों को रात भर पीने के पानी में भिगोकर रखें और उस पानी का इस्तेमाल फेशियल मिस्ट या त्वचा को धोने के लिए करें.

हालांकि महंगे सीरम कुछ समय के लिए असर दिखा सकते हैं, लेकिन ये पारंपरिक आयुर्वेदिक उपाय त्वचा की लंबे समय तक सेहत पर ध्यान देते हैं, नियमित इस्तेमाल और स्वस्थ जीवनशैली के साथ, ये आपके बजट पर बोझ डाले बिना आपको नैचुरली चमकदार त्वचा पाने में मदद कर सकते हैं.

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