Shalini Passi Tips for Glowing And Younger Skin: हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुए रियलिटी शो फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स में शालिनी पासी (Shalini Passi Beauty Tips) ने लोगों का दिल जीत लिया है. इस शो में शालिनी बेहद खूबसूरत और फिट लगी थीं. उनकी उम्र देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि वो 49 साल की हो चुकी हैं. अपनी चमकदार और जवां स्किन के जरिए शालिनी महज 25 साल की लगती हैं. इसके पीछे शालिनी के शानदार स्किन केयर (Shalini Passi Skin care tips) तरीके हैं, जिनको वो सालों से फॉलो करती आ रही हैं. इन स्किन केयर टिप्स की मदद से शालिनी की स्किन अभी भी उतनी ही खूबसूरत और जवां है. शालिनी (How Shalini Passi care Her Skin) अपनी खूबसूरती और फिटनेस के बल पर बॉलीवुड की कई हीरोइनों को टक्कर देती हैं. चलिए जानते हैं कि खूबसूरत और जवां स्किन के लिए शालिनी किन बातों पर विश्वास करती हैं.

दूसरों से जलन और स्ट्रेस लेना है स्किन के लिए बुरा (Being jealous of others affects your skin)

शालिनी पासी का कहना है कि वो दूसरों के देखकर जलन महसूस नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि इसका एकमात्र कारण है कि इससे उनकी स्किन पर असर पड़ता है. कई लोग सोचेंगे कि क्या वाकई ये सही बात है. जी हां, ये सही बात है. ब्यूटी एक्सपर्ट कहते हैं कि दूसरों के प्रति द्वेष या ईर्ष्या रखने से आपकी स्किन पर बुरा असर पड़ सकता है. दरअसल ईर्ष्या, करने से स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी परेशानियां हो सकती हैं, जो स्किन पर बुरा असर डालती हैं. इससे स्किन पर खुजली, रेडनेस और एक्ने जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप फ्री माइंड रहें, खुश रहें और तनाव को अपनी लाइफ से दफा कर दें. फिर आपके दिमाग के साथ-साथ आपकी स्किन भी खिलखिलाती रहेगी.

चाय के साथ बिस्किट खाना (Tea With Biscuits )

चाय के साथ अगर आप बिस्कुट खाते हैं, तो आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं. दरअसल चाय के साथ बिस्किट खाने से बॉडी में दुगनी शुगर, दुगना ट्रांसफेट, नमक और रिफाइंड ऑयल जाता है. इससे स्किन पर बुरे असर पड़ते हैं, क्योंकि ये बेहद कम न्यूट्रिएंट वैल्यू वाली चीजे हैं और इसे ज्यादा खाने पर आपकी बॉडी में केवल हार्मफुल चीजें ही जा रही हैं.





फेस को बार बार छूने से बचना (Often Touching Your Face)



फेस को बार-बार छूने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर हाथों में लगे बैक्टीरिया चेहरे पर चिपक जाते हैं. इससे ज्यादा मुंहासे और सूजन चेहरे पर दिखने लगती है. इसलिए चेहरे पर बार-बार हाथ न लगाएं. अगर चेहरे पर हाथ लगाना है, तो पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लें.

बार बार पानी पीते रहें (Not Taking More Water)



अगर आप दिन में पर्याप्त वाटर ब्रेक नहीं लेते हैं, तो आप अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. स्किन को स्मूथ और हाइड्रेट रखने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेकर पानी पीते रहें. पर्याप्त पानी पीने से आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी और ड्राई नजर नहीं आएगी. कम पानी पीने से स्किन कमजोर, सूखी और डल नजर आती है.

अंधेरे में मोबाइल देखने से होगा नुकसान (Blue Light from Mobile)

अगर आप रात को देर तक मोबाइल देखते हैं, तो वाकई आप अपनी स्किन के साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं. रात को बिस्तर पर लेटकर सारी लाइटें बंद करके अगर आप मोबाइल देखते हैं, तो उसकी ब्लू लाइट आपकी स्किन पर सीधा अटैक करती है. ये ब्लू लाइट स्किन में मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करती है. इसके साथ साथ इसकी वजह से नींद भी डिस्टर्ब होती है और इससे स्किन पर डार्क सर्कल दिखने लगते हैं. मोबाइल की ब्लू लाइट स्किन के लिए जरूरी कोलेजन फाइबर को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे स्किन समय से पहले उम्रदराज दिखने लगती है.

स्किन के लिए हेल्दी चीजें खाएं ( Follow Healthy Diet for SKin)

अपनी स्किन को हेल्दी और यंग रखने के लिए आपको ऐसी चीजें डाइट में शामिल करनी चाहिए, जो स्किन को एंजिंग से बचाएं. इसके लिए आपको सीड्स और नट्स अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड का सेवन करने से भी आपकी स्किन हेल्दी और चमकदार बनी रहेगी.