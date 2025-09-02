सफर में क्यों आती है उल्टी? जानिए मोशन सिकनेस की वजह और रामबाण इलाज

Vomiting While Travelling: सफर के दौरान जी मचलना, उल्टी आना या चक्कर जैसा महसूस होना मोशन सिकनेस (Motion Sickness) कहलाता है. यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन यात्रा के आनंद को पूरी तरह खराब कर देती है. खासकर पहाड़ी इलाकों में सफर के दौरान यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. लंबे समय बाद यात्रा करने वालों से लेकर नियमित यात्रियों तक, सभी को यह परेशानी हो सकती है.

मोशन सिकनेस के लक्षण | Symptoms of Motion Sickness

लगातार उल्टी या जी मचलना.

चक्कर आना और सिर भारी लगना.

आलस और थकावट महसूस होना.

पेट दर्द और अपच.

चिड़चिड़ापन या असहज महसूस करना.

सफर में उल्टी क्यों आती है? | Causes of Motion Sickness

मोशन सिकनेस दरअसल आपके दिमाग और इंद्रियों के बीच तालमेल बिगड़ने की वजह से होती है. जब आप चलते वाहन में बैठे होते हैं, तो आपकी आंखें और कान दिमाग को अलग-अलग सिग्नल भेजते हैं. इसी कंफ्यूजन की वजह से मितली, चक्कर और उल्टी जैसी समस्या होने लगती है.

मोशन सिकनेस से बचने के आसान उपाय | best tips to stop travel vomiting

पढ़ाई से बचें | Vomiting Home Remedies

यात्रा के दौरान किताब या मोबाइल स्क्रीन देखने से बचें, इससे दिमाग को गलत संकेत मिलते हैं और उल्टी की संभावना बढ़ती है.

हल्का नाश्ता करें | motion sickness prevention tips

खाली पेट सफर करने से मोशन सिकनेस बढ़ जाती है। सफर पर निकलने से पहले हल्का और पौष्टिक नाश्ता करें.

सही सीट चुनें | home remedies for motion sickness

हमेशा वाहन की फ्रंट सीट पर बैठें. पीछे की सीट पर बैठने से गति का एहसास ज्यादा होता है, जिससे मितली की समस्या बढ़ती है.

ताज़ी हवा लें | motion sickness home treatment

खिड़की का शीशा खोलकर बाहर की ताजी हवा लें. इससे उल्टी की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है.

नींबू और अदरक का सेवन | motion sickness remedies

नींबू, अदरक, मिंट या च्यूइंग गम खाने से जी मचलना और उल्टी जल्दी शांत होती है.

लौंग का नुस्खा | how to prevent vomiting while traveling

भुनी हुई लौंग को पीसकर डिब्बे में रख लें. सफर के दौरान उल्टी जैसा लगे तो इसे काले नमक या चीनी के साथ खाएं. मोशन सिकनेस कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन सफर के आनंद को कम जरूर कर देती है. अगर आप यात्रा से पहले हल्का नाश्ता करें, सही सीट पर बैठें और नींबू-अदरक जैसे घरेलू उपाय अपनाएं, तो यह परेशानी काफी हद तक दूर हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

