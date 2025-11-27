Sadhguru Tips: सुबह उठते ही सबसे पहले करें ये आसान काम, सुस्ती-थकान और आलस हो जाएगा छूमंतर, सद्गुरु ने बताए फायदे

Sadhguru Tips: आजकल के समय में ज्यादातर लोग रात में देर से सोते हैं या फिर सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखते हैं, जिसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है और सेहत को कई नुकसान भी होते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दिन की शुरुआत हेल्दी तरीके से हो जाए तो पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है. लेकिन, आज के समय में लोग सबसे पहले मोबाइल फोन या फिर सोशल मीडिया पर नजर डालते हैं. जो आंखों के साथ ब्रेन पर असर डालते हैं. सद्गुरु के नाम से फेमस ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव (Sadhguru Jaggi Vasudev) ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि सुबह उठकर सबसे पहले दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने और फिर आंखों पर रखें. ये एक आसान काम करने से शरीर के साथ-साथ सेहत को भी फायदे मिलते हैं.

सद्गुरु के मुताबिक, सुबह उठते ही दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने और फिर आंखों पर रखने से सुस्ती, थकान और आलस दूर हो जाता है. यह एक सरल और प्रभावी तरीका है, जो हमारे शरीर और दिमाग को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाता है. हमारी हथेलियों में बहुत सारी नसों के सिरें केंद्रित होते हैं. सुबह-सुबह ऐसा करने से बॉडी का सिस्टम एक्टिव होता है.

सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करें?

सद्गुरु के अनुसार, जब हम सुबह उठते हैं, तो हमारे शरीर और दिमाग को सक्रिय और एनर्जेटिक बनाने के लिए हमें कुछ सरल और असरदार चीजों को फॉलो करना चाहिए. उन्होंने बताया कि दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने से हमारे हाथों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारे शरीर और दिमाग को एनर्जी मिलती है.

जब हम आंखों पर हथेलियों को रखते हैं, तो यह हमारी आंखों को आराम देता है और उन्हें सक्रिय बनाता है. यह हमारे दिमाग को भी सक्रिय बनाता है और हमें एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है.

सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने बताया कि रोज सुबह 5 मिनट तक ऐसा करना चाहिए. यह सिंपल सी क्रिया शरीर, दिमाग और इंद्रियों को धीरे-धीरे जगाती है. इससे न सिर्फ आपको फ्रेश महसूस होता है, बल्कि पूरे दिन की एनर्जी और मूड भी सकारात्मक बने रहते हैं.

