सर्दियों में रोज भीगी हुई किशमिश खाने से क्या होता है? एनर्जी से लेकर आयरन तक रहेगा बूस्ट, स्टडी से जानिए 5 फायदे

Soaked Raisins Benefits: हम सभी पसंदीदा खीर में या नाश्ते के तौर पर किशमिश का सेवन करते है. किशमिश को कई व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है. वहीं, अक्सर लोग किशमिश का पानी भी पीते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि किशमिश का पानी सर्दियों में नहीं पीना चाहिए, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स और स्टडी के मुताबिक, किशमिश का पानी सर्दियों में भी पिया जा सकता है. सर्दियों में किशमिश का पानी पीने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं. यह रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत करती है और इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है. चलिए आपको बताते सर्दियों में किशमिश का पानी पीने से सेहत को क्या फायदे मिलते हैं.

भीगी हुई किशमिश क्यों अच्छी होती है?

किशमिश को रात भर भिगोने से यह ज्यादा असरदार हो सकती हैं. न्यूट्रिशनिस्ट कविता देवगन के मुताबिक, रात भर किशमिश भिगोने से आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, जो आपके सर्दियों के पोषण को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं. किशमिश में आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को कई लाभ प्रदान करते हैं.

जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक, किशमिश में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जिससे पाचन तंत्र अच्छा रहता है और फाइबर युक्त भोजन नियमित मल त्याग को बनाए रखने में मदद करता है और कब्ज को रोकने में मदद कर सकता है. सुबह की शुरुआत एक गिलास गर्म पानी और मुट्ठी भर भीगे हुए किशमिश के साथ करें, यह आपके पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है.

EFROT ओपन रिव्यूज में प्रकाशित एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भीगी हुई किशमिश में मौजूद पोषक तत्व ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद कर सकते हैं. रोजाना एक बड़ा चम्मच भीगी हुई किशमिश खाने से हड्डियों को जरूरी मजबूती मिल सकती है. किशमिश में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को दूर करता है.

फूड रिव्यूज इंटरनेशनल में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक, भीगी हुई किशमिश एनर्जी का एक मजबूत स्रोत होती हैं, जो उन्हें सर्दियों की लंबी दोपहरों के लिए आदर्श बनाती हैं. किशमिश में प्राकृतिक शर्करा होती है, जो ऊर्जा बढ़ाती है और थकान को दूर करती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.