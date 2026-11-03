टॉयलेट में क्यों घुस जाते हैं सांप? घर में सांप दिखने पर भूलकर भी न करें ये गलती, जानिए कैसे करें सुरक्षित बचाव

टॉयलेट या बाथरूम में अचानक सांप दिख जाए तो किसी के भी होश उड़ सकते हैं. कई बार लोग सोचते हैं कि सांप आखिर घर के अंदर आया कैसे और क्या कोई ऐसी चीज है, जिसे डालते ही वह भाग जाए. महाराष्ट्र के अकोला में हाल ही में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक घर के कमोड में जहरीला ब्लैक कोबरा कुंडली मारकर बैठा मिला. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सांप बाथरूम तक कैसे पहुंचते हैं और उनसे सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए.

घर के टॉयलेट में मिला ब्लैक कोबरा

सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है. बता दें कि महाराष्ट्र के अकोला की सुधीर कॉलोनी में 1 नवंबर की रात एक घर के टॉयलेट के कमोड में ब्लैक कोबरा दिखाई दिया. सुचना मिलने पर वन्यजीव विभाग के वार्डन बाल काळणे मौके पर पहुंचे और प्लास्टिक पाइप की मदद से सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया. बताया गया कि इलााके में सूखे और पानी की कमी के चलते सांप सुरक्षित ठिकानों की तलाश में रिहायशी इलाकों की ओर आ रहे हैं.

टॉयलेट और बाथरूम में सांप क्यों आते हैं?

बता दें कि सांप का बाथरूम या टॉयलेट में आना जरूरी नहीं कि घर की गंदगी की वजह से हो. कई बार ड्रेनेज और पाइपलाइन के रास्ते उनके घर तक पहुंचने की संभावना होती है. बाथरूम और नालियों में नमी, अंधेरा और कम आवाजााही होने के कारण सांप वहां छिप सकते हैं. गर्मी या सूखे के दौरान वे ठंडीी और सुरक्षित जगह तलाशते हुए भी घरों के आसपास पहुंच सकते हैं. नाली के आसपास मौजूद छोटे जीव भी सांपों को आाकर्षित कर सकते हैं.

सांप के ऊपर क्या डालें कि वह भाग जाए

अगर टॉयलेट या बाथरूम में सांप दिख जाए, तो उसके ऊपर कोई चीज डालकर भगाने की कोशिश न करें. फिनाइल, ब्लीच, तेजाब, मिट्टी का तेल, मिर्च पाउडर या कोई घरेलू केमिकल डालना सुरक्षित उपाय नहीं है. इससे सांप आाक्रामक या अस्थिर हो सकता है और इंसान के लिए खतरा बढ़ सकता है. सांप को मारने, छेड़ने या पकड़ने की कोशििश भी न करें.

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बाथरूम में सांप आने से कैसे बचें

बता दें कि सांप के घर में आने का जोखिम कम करने के लिए कुछ सावधानियां अपनाई जा सकती हैं. सबसे पहले ड्रेन आउटलेट पर मजबूत सही फिटिंग वाली जाली लगवााएं. खुले पाइप और दीवार या फर्श के आसपास बने गैप को उपयुक्त सीलेंट से बंद करवाएं. घर के आसपास झाड़ियां, लकड़ी के ढेेर और कचरा जमा न होने दें. बाथरूम और टॉयलेट की नालिियों तथा पाइपलाइन की नियमित जांच करवाएं.

सांप दिख जाए तो क्या करें

इसके अलावा, सांप दिखने पर दूरी बनाएं और बच्चों व पालतू जानवरों को उस जगह से दूर रखें. अगर सुरक्षित तरीके से संभव हो तो कमरे का दरवाजा बंद कर दें और बाहर से लोगों को अंदर जाने से रोोकें. सांप को छूने या रास्ता रोकने की कोशिश न करें. तुरंत स्थानीय वन विभाग या प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यूअर को बुलाएं. याद रखें, सांप के ऊपर कुुछ डालना या उसे खुद भगाना जोखिम भरा हो सकता है.

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