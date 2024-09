Vitamin d source : इस समय लीजिए धूप, मिलेगा शरीर को भरपूर विटामिन D

Vitamin d source : विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है, जो ज़्यादातर लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता.जिसके चलते कम उम्र में ही चलने-फिरने में परेशानी महसूस होने लगती है. यह विटामिन आपकी त्वचा में कोलेस्ट्रॉल से बनता है, जब वह धूप के संपर्क में आता है. इसलिए विटामिन डी शरीर में बनाए रखने के लिए पर्याप्त धूप सेंकना जरूरी हो जाता है. क्योंकि सूर्य की रोशनी विटामिन डी का रिच सोर्स होती हैं, लेकिन किस समय आपको सन बाथ लेना चाहिए, इसकी बारे में आपको पता होना चाहिए.

धूप सेंकने का सही समय क्या होता है - What is the right time to sunbathe

सुबह 7 से 9 बजे के बीच आपको धूप जरूर सेंकनी चाहिए. यह सबसे सही समय होता है विटामिन डी प्राप्त करने का.

अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, तो आपकी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं. इसके अलावा अवसाद और कमजोरी, विटामिन डी के कम स्तर के कारण हो सकती हैं.

आपको बता दें कि विटामिन डी मांसपेशियों (bone health) को हेल्दी बनाए रखने, इम्यून को मजबूत रखने, सेल्स ग्रोथ (cells growth) में, सूजन को कम करने, रुमेटीइड गठिया (Rheumatoid Arthritis) और सोरायसिस (Psoriasis) जैसी बीमारियों को रोकने में मदद करता है. इसके अलावा रक्तचाप को नियंत्रित करना और दिल को हेल्दी रखने में भी मददगार साबित होता है.

अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है, तो फिर आप, तैलीय मछली, मैकेरल या सैल्मन, पनीर, मशरूम, अंडे, अनाज, संतरे का रस, सोया मिल्क खा सकते हैं भरपाई के लिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.