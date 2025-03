टैनिंग और दाग धब्बे एकबार में साफ कर सकता है ये देसी नुस्खा, 5 मिनट में चमकने लगेगा चेहरा

Rice Water benefits and making tips: आयुर्वेद में (Ayurveda Tips for Skin care) स्किन के लिए कई देसी नुस्खे बताए गए हैं जिनकी मदद से आप स्किन के सभी दाग-धब्बे और सन बर्न (How to Reduce tanning and Spots on Skin) के निशान तक साफ कर सकते हैं. ये बेहद आसान होते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है. इन्हीं में से एक है चावल का पानी(Rice Water benefits for Skin). जी हां, चावल का पानी आयुर्वेद में ही नहीं बल्कि कोरिया और जापान जैसे देशों में भी बेस्ट स्किन केयर नुस्खा माना जाता है. चलिए जानते हैं कि चावल के पानी की मदद से आप कैसे स्किन के दाग-धब्बे और टैनिंग दूर कर सकते हैं.

स्किन के लिए बहुत कारगर है चावल का पानी - Rice Water is good for Skin

चावल का पानी स्किन के लिए कई तरह से फायदेमंद माना जाता है. इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट एंटी और इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं. वहीं, चावल के पानी में ढेर सारे विटामिन (विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन बी) मिनरल्स, जिंक, मैग्नीशियम औऱ पोटेशियम भी पाया जाता है.

इसके अलावा चावल के पानी में ढेर सारा अमीनो एसिड भी होता है, जो स्किन को जवां बनाने में मदद करने वाले कोलेजन का उत्पादन करता है. इस पानी में मौजूद स्टार्च स्किन को नेचुरली नमी पहुंचाता है.

दाग धब्बे और टैनिंग हटाने में मददगार

चावल के पानी से चेहरा धोने से स्किन पर दिखने वाले दाग धब्बे और स्पॉट्स हल्के पड़ते हैं. इसके नियमित यूज से स्किन बेदाग और खिली-खिली नजर आने लगती है. चावल के पानी से चेहरा धोने से स्किन को सनबर्न और टैनिंग से निजात मिल जाती है.

ड्राई स्किन के लिए कारगर

चावल के पानी को ड्राई और बेजान स्किन के लिए रामबाण कहा गया है. जिन लोगों की स्किन रूखी, बेजान और हमेशा ड्राई रहती है, उन्हें चावल के पानी को नियमित तौर पर अप्लाई करना चाहिए. इससे स्किन मुलायम और बेदाग नजर आती है.

फाइन लाइन औऱ झुर्रियों से निजात

इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती हैं. इसके यूज से फाइन लाइन और झुर्रियों को भी दूर किया जा सकता है. आंखों के नीचे के डार्क सर्कल भी चावल के पानी की मदद से दूर हो सकते हैं. ये स्किन की टोन को भी सुधारता है.

रंगत सुधारे चावल का पानी

चावल के पानी के डेली यूज से त्वचा की रंगत सुधर जाती है. चेहरे पर मुंहासे, एक्ने इस पानी की मदद कम होने लगते हैं.

कैसे तैयार करें चावल का पानी - How to make Rice Water at Home

1. चावल के पानी से स्प्रे घर में तैयार करना बेहद आसान है.

2. चावल को अच्छी तरह धोकर एक कटोरी में डालें.

3. इस कटोरी में चावल डालकर पानी भर दीजिए और रात भर के लिए ढककर रख दीजिए.

4. सुबह इस कटोरी में चावल और पानी दोनों को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह पीस लीजिए.

5. अब एक छन्नी में इस मिक्सचर को डालिए और इसका पानी एक बाउल में निकाल लीजिए.

6. इस पानी में थोड़ा सा गुलाब जल और विटामिन ई का एक कैप्सूल डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए.

7. मिक्स करने के बाद इस पानी को एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए.

8. इस पानी को दिन में दो बार मुंह धोने के बाद चेहरे पर स्प्रे कीजिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.