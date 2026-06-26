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रेस्टोरेंट में बैठते ही सबसे पहले क्यों सर्व किया जाता है पानी? वजह जानकर मुस्कुरा देंगे आप

रेस्टोरेंट में बैठते ही बिना ऑर्डर लिए सबसे पहले पानी टेबल पर रख दिया जाता है. आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे सिर्फ मेहमाननवाजी नहीं, बल्कि कई दिलचस्प वजहें भी छिपी हैं.

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रेस्टोरेंट में बैठते ही सबसे पहले क्यों सर्व किया जाता है पानी? वजह जानकर मुस्कुरा देंगे आप
रेस्टोरेंट में पहले पानी क्यों मिलता है? 99% लोग नहीं जानते वजह. ( Image Unsplash)

आपने ये बात शायद सैकड़ों बार देखी होगी, लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा. रेस्टोरेंट में जैसे ही आप अपनी सीट पर बैठते हैं, वेटर बिना कुछ पूछे सबसे पहले आपकी टेबल पर पानी रख देता है. उस समय न आपने मेन्यू देखा होता है और न ही खाने का ऑर्डर दिया होता है. फिर भी पानी सबसे पहले क्यों आता है? क्या ये सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कोई खास वजह छिपी है? दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं किया जाता. इसके पीछे ऐसी कई वजहें हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते.

सिर्फ पानी नहीं, स्वागत का पहला इशारा

भारत में किसी मेहमान को सबसे पहले पानी देना सम्मान की निशानी माना जाता है. यही परंपरा रेस्टोरेंट में भी देखने को मिलती है. पानी का गिलास इस बात का संकेत होता है कि आपका स्वागत है और अब आप आराम से बैठकर अपना समय ले सकते हैं.

बाहर से आने वालों के लिए पहली राहत

कई लोग ऑफिस, बाजार या सफर से सीधे रेस्टोरेंट पहुंचते हैं. ऐसे में उन्हें सबसे पहले पानी की जरूरत होती है. एक गिलास पानी शरीर को ताजगी देता है और कुछ मिनट आराम करने का मौका भी मिल जाता है. इसके बाद लोग आराम से मेन्यू देखकर खाना चुनते हैं.

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Photo Credit: NDTV

ऑर्डर तय करने का मिल जाता है समय

रेस्टोरेंट पहुंचते ही हर कोई तुरंत ऑर्डर नहीं देता. पहले मेन्यू देखा जाता है, फिर साथ आए लोगों से पूछा जाता है कि क्या खाना है. ऐसे में पानी सर्व करने से लोगों को बिना किसी दबाव के फैसला लेने का थोड़ा समय मिल जाता है. इस दौरान वेटर भी दूसरे काम आसानी से कर लेता है.

अच्छी सर्विस की छोटी लेकिन खास पहचान

रेस्टोरेंट की पहचान सिर्फ स्वादिष्ट खाने से नहीं होती, बल्कि छोटी-छोटी बातों से भी बनती है. समय पर पानी देना उन्हीं बातों में से एक है. यही वजह है कि लगभग हर अच्छे रेस्टोरेंट में ये तरीका अपनाया जाता है. तो अगली बार जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और बिना कुछ कहे आपके सामने सबसे पहले पानी रख दिया जाए, तो समझ जाइए कि ये सिर्फ एक गिलास पानी नहीं, बल्कि अच्छी मेहमाननवाजी और समझदारी से अपनाई गई सर्विस का हिस्सा है.

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