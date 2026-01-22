फरवरी में कर रहे हैं ट्रिप की प्लानिंग? ये 4 डेस्टिनेशन्स हैं बिल्कुल परफेक्ट, कम बजट में आ जाएगी पूरी मौज

February Travel Destinations: साल का पहला महीना यानी जनवरी खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं. इसके साथ ही मौसम में बदलाव महसूस होने लगा है, तापमान धीरे‑धीरे बढ़ रहा है और सर्दियां भी विदा ले रही हैं. अगर इस बार कड़ाके की ठंड के कारण आप कहीं घूमने नहीं जा पाए, तो साल का दूसरा महीना यानी फरवरी आपके लिए एकदम सही समय हो सकता है. इस दौरान न तो भीषण ठंड रहती है और न ही ज्यादा गर्मी, बल्कि मौसम सुहावना और घूमने-फिरने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है. अगर आप भी फरवरी में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको ऐसी 4 डेस्टिनेशन्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप फरवरी में घूम सकते हैं. खास बात यह है कि यहां आपका खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा और ट्रिप भी पूरी मौज-मस्ती भरी रहेगी...

1. जयपुर, राजस्थान

फरवरी के महीने में आप जयपुर भी घूमने के लिए जा सकते हैं. इस समय यहां धूप नरम होती है, हवा ठंडी और सुकून देने वाली लगती है. साथ ही पिंक सिटी में पैदल घूमना भी बड़ा आनंद देता है. जयपुर बजट‑फ्रेंडली इसलिए भी है क्योंकि यहां किफायती हॉस्टल, हेरिटेज गेस्टहाउस और सस्ता-स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड कई बार म्यूजियम टिकट से भी कम कीमत में मिल जाता है. यहां आप आमेर किला, सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर-मंतर, नाहरगढ़ किले में घूमने जा सकते हैं.

शांति और सुकून पाने के लिए आप हिमाचल प्रदेश के मैक्लॉडगंज में घूमने जा सकते हैं. फरवरी के समय यहां भीड़ भी काफी कम देखने को मिलती है. यह जगह उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जिन्हें पैदल घूमना बेहद पसंद होता है. इसके अलावा यहां हॉस्टल, गेस्टहाउस, खाना-पीना काफी कम कीमत में मिल जाता है जिससे ट्रिप बजट फ्रेंडली बन जाती है.

कम बजट में यादगार और मजेदार ट्रिप के लिए आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी जा सकते हैं. यहां आप अस्सी घाट के पास किसी साधारण और किफायती गेस्टहाउस में रुक सकते हैं, नाश्ते में कचौरी‑सब्ज़ी का स्वाद ले सकते हैं और पुराने शहर की संकरी गलियों में पैदल घूमकर शांति और सुकून महसूस कर सकते हैं. इसके अलावा, सुबह‑सुबह गंगा किनारे फैला हल्का कोहरा, सूर्योदय के समय घाटों पर बिखरी शांति और नदी के किनारे बैठकर थोड़ी देर का ध्यान, आपके अनुभव और भी खास बना सकते हैं.

फरवरी में ट्रिप पर जाने के लिए पुदुचेरी एक बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है. यहां रेंट पर मिलने वाली साइकिलें, किफायती गेस्टहाउस और कम कीमत में मिलने वाले स्वादिष्ट बेकरी ब्रेकफास्ट सफर को खास बना देते हैं.शांति और सुकून की तलाश में आप रॉक बीच के किनारे बैठकर समुद्र की लहरों को निहार सकते हैं और आराम से समय बिता सकते हैं.

