सावधानी हटी, दुर्घटना घटी! पहाड़ों पर ड्राइविंग से पहले ये बातें जानना जरूरी

खड़ी ढलानों पर सेफ ड्राइविंग करना बेहद जरूरी है क्योंकि आपकी जरा सी चूक आपकी जीवन के लिए खतरा बन सकती है. ऐसी सड़कों पर गाड़ी का इंजन, ब्रेक और क्लच ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं, और अगर सही तरीके से न संभाला जाए तो अनुभवी ड्राइवर भी गलती कर सकते हैं. आइए समझते हैं कि खड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाते समय किन बातों का ध्यान रखता चाहिए और किन सावधानियों के साथ ड्राइव करना चाहिए.

पहाड़ो पर गाड़ी चलाते समय रखें इन बातों का ध्यान.

Driving in Hills: इन दिनों लोग छुट्टियों के लिए निकल जाते है पहाड़ों की तरफ. कोई इस ट्रिप को दोस्तों के साथ करता है तो कोई फैमिली के साथ. अगर आप भी पहाड़ों पर गए होंगे तो वहां पर जाने वाले सीनरिक व्यूज मन मोह लेते हैं. रास्ते में दिखते हुए खूबसूरत नज़ारे, लहराती हुई हरियाली और बेशक काफी खड़ी चढ़ाइयाँ. बता दें कि खड़ी चढ़ाइ पर गाड़ी चलाना ड्राइवर और गाड़ी दोनों के लिए चुनौती बन सकती है. हालाँकि ये सफर का छोटा सा हिस्सा लग सकती हैं, लेकिन खड़ी ढलानों पर सेफ ड्राइविंग करना बेहद जरूरी है क्योंकि आपकी जरा सी चूक आपकी जीवन के लिए खतरा बन सकती है. ऐसी सड़कों पर गाड़ी का इंजन, ब्रेक और क्लच ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं, और अगर सही तरीके से न संभाला जाए तो अनुभवी ड्राइवर भी गलती कर सकते हैं. आइए समझते हैं कि खड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाते समय किन बातों का ध्यान रखता चाहिए और किन सावधानियों के साथ ड्राइव करना चाहिए.

खड़ी सड़कों पर ज्यादा सावधानी क्यों जरूरी है

जब गाड़ी को आप खड़ी चढ़ाइयों पर चलाते हैं तो ऐसे में गाड़ी के कई अहम हिस्सों की कड़ी परीक्षा होती है. खासतौर पर क्लच, ब्रेक और ट्रांसमिशन सिस्टम पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं:

इंजन पर ज़्यादा दबाव: ऊपर की ओर ड्राइव करने के लिए इंजन को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है. अगर इंजन पूरी तरह फिट न हो, तो गाड़ी की रफ्तार बनाए रखना मुश्किल हो सकता है.

ब्रेक पर असर: ढलान पर नीचे उतरते समय अगर बार-बार ब्रेक लगाए जाएँ, तो वे गर्म हो सकते हैं और उनकी पकड़ कम हो सकती है—जबकि उतराई में ब्रेक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं.

क्लच का घिसना: खासतौर पर चढ़ाई पर ट्रैफिक में फँसने पर. सही क्लच कंट्रोल न होने या क्लच ज़्यादा घिसा होने पर गाड़ी बंद हो सकती है, पीछे लुढ़क सकती है या झटके देने लगती है.

कम दिखाई देना: पहाड़ी रास्तों पर अक्सर मोड़ या ब्लाइंड कर्व होते हैं, जहाँ आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता. इसलिए सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है.

सीधे शब्दों में कहें तो, पहाड़ी सड़कों पर सही ड्राइविंग का मतलब है- गाड़ी के सिस्टम पर भरोसा और खुद की ड्राइविंग तकनीक को बेहतर बनाना.

चढ़ाई पर सुरक्षित तरीके से कैसे ड्राइव करें

1. चढ़ाई से पहले सही गियर चुनें

जैसे ही चढ़ाई शुरू हो, पहले से ही एक गियर नीचे शिफ्ट कर लेना बेहतर होता है. इससे गाड़ी को जरूरी टॉर्क मिलता है और रफ्तार बनी रहती है. बीच चढ़ाई में गियर बदलने से (अगर सही से न किया जाए) गाड़ी की स्पीड कम हो सकती है.

2. रफ्तार को स्थिर रखें

जहाँ तक हो सके, चढ़ाई पर रुकने से बचें (जब तक आगे की गाड़ियाँ न रुकी हों). स्पीड को संतुलित रखें और इंजन को ज़्यादा रेव न करें. अगर मैनुअल कार में रुकना पड़े, तो दोबारा चलने के लिए हैंडब्रेक का इस्तेमाल करें ताकि गाड़ी पीछे न लुढ़के. यही सही हिल स्टार्ट की पहचान है. मौसम की स्थिति पर भी खास ध्यान दें—बारिश या फिसलन में सावधानी और ज़रूरी हो जाती है.

3. खड़ी चढ़ाई पर क्लच कंट्रोल का सही इस्तेमाल करें

अगर ढलान पर खड़ी गाड़ी से शुरुआत कर रहे हैं, तो क्लच और एक्सीलेरेटर के बीच सही संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है. हैंडब्रेक को धीरे-धीरे छोड़ते हुए स्मूद तरीके से आगे बढ़ें.

4. पर्याप्त दूरी बनाए रखें

अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए आगे वाली गाड़ी से दूरी रखें. चढ़ाई पर गाड़ियाँ थोड़ा पीछे लुढ़क सकती हैं, इसलिए टेलगेटिंग से बचें और आगे चल रहे ड्राइवर के साथ धैर्य रखें.

