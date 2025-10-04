दिल टूटने के तुरंत बाद फिर मिल सकता है धोखा, ऐसे आपके इमोशन का फायदा उठा सकते हैं लोग

लंबे रिलेशनशिप के बाद जब भी ब्रेकअप होता है तो कुछ लोग इससे उबर नहीं पाते हैं. पार्टनर से रिश्ता टूटने का गम उन्हें कई महीनों या सालों तक सताता है और वो सिर्फ एक ही इंसान के बारे में सोचते रहते हैं. इस वक्त इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, जो आपको कोई दोस्त या फिर परिवार का कोई सदस्य भी दे सकता है. हालांकि कई बार यही इमोशन सपोर्ट लोगों के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाता है. ऐसा देखा गया है कि दिल टूटने के बाद सहारा बनकर आए शख्स ने फिर से वही काम किया, जो पहले वाले पार्टनर ने किया था. ऐसा होने पर लोग बुरी तरह टूट जाते हैं और इस दोहरे धोखे से उबरना मुश्किल हो जाता है.

इमोशन सपोर्ट का लेते हैं सहारा

अगर आपका भी ब्रेकअप हुआ है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना काफी जरूरी है. ब्रेकअप के बाद कई लोग हर किसी के पास अपना दुखड़ा रोने लगते हैं. ज्यादातर लोग उनका दर्द समझते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो इमोशनल सपोर्ट देने के बदले आपके नजदीक आते हैं और फिर फायदा उठाकर निकल जाते हैं. ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा.

ब्रेकअप के तुरंत बाद हर किसी को ये बताना जरूरी नहीं है कि आप कमजोर हो चुके हैं.

अपने करीबी दोस्तों या परिवार के सदस्यों से आप अपना दर्द शेयर कर सकते हैं, जो आपकी मदद करेंगे.

अगर कोई आपका इमोशनल सपोर्ट बन रहा है तो ध्यान रखें कि उससे कितनी दूरी बनानी है.

ब्रेकअप के ठीक बाद किसी भी रिलेशनशिप में आने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आप सोचने समझने में थोड़े कमजोर होते हैं.

अगर कोई वाकई आपको संभाल रहा है और आपका ख्याल रख रहा है तो उसके लिए फीलिंग्स दबाकर रखें और जब पूरी तरह श्योर हो जाएं तो ही रिश्ते में आएं.

गलतियों से सीखने की जरूरत

किसी भी रिश्ते में धोखा खाने के बाद अगर आप फिर से वही गलती करते हैं तो इससे साबित होता है कि आप कमजोर हैं, इसीलिए वो गलतियां न दोहराएं जो आपने पहले रिलेशनशिप में की हैं. हमेशा अपनी बात रखें और दिमागी तौर पर मजबूत रहें. दूसरे को ये बात पता न चलने दें कि उनके बिना आप बेसहारा हैं या नहीं रह सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो दोबारा कभी धोखा नहीं खाएंगे और गलती से अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपके पास उसे झेलने की हिम्मत होगी.