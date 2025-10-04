विज्ञापन

Relationship Tips: कैसे पता करें कि कोई लड़का या लड़की आपको पसंद कर रहा है या नहीं?

True Love Signs: सामने वाले के इशारों को समझना मुश्किल नहीं है. छोटी-छोटी बातें जैसे नज़रें मिलाना, बार-बार मैसेज करना या आपकी हर बात पर ध्यान देना...ये सब बताते हैं कि वो आपको पसंद करता/करती है.

Read Time: 3 mins
Share
Relationship Tips: कैसे पता करें कि कोई लड़का या लड़की आपको पसंद कर रहा है या नहीं?
Know love signs: कैसे पता करें कि वह आपको पसंद करता/करती है? फॉलो करें ये टिप्स

How to know if he/she likes you: कभी सोचा है कि सामने वाला आपको पसंद करता है या बस दोस्ती निभा रहा है? असली इश्क़ छुपता नहीं, बल्कि छोटी-छोटी आदतों से झलक ही जाता है. नज़रें, मुस्कान और खास ट्रीटमेंट...ये सब हैं hidden love signals, जिन्हें अगर आप पकड़ लें तो जवाब अपने आप मिल जाएगा.

कैसे पता करें कि वह आपको पसंद करता/करती है? (How to Know If Someone Likes You)

रिश्तों और आकर्षण की दुनिया में यह सवाल हर किसी के मन में आता है. अक्सर हम यह सोचते रह जाते हैं कि सामने वाला सिर्फ दोस्ती निभा रहा है या फिर वाकई दिल से हमें पसंद करता है. अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो कुछ संकेत आपकी मदद कर सकते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

नज़रें बहुत कुछ कहती हैं (Relationship Advice in Hindi)

  • अगर कोई आपको बार-बार देखता है और नज़रें मिलते ही मुस्कुरा देता है, तो यह attraction का पहला इशारा हो सकता है.
  • आंखें अक्सर वही कह देती हैं, जो जुबान छुपा लेती है.

बातचीत का अंदाज़ (Dating Tips)

  • वह आपकी छोटी-छोटी बातों को ध्यान से सुनता/सुनती है.
  • आपकी पसंद-नापसंद याद रखता है.
  • बिना ज़रूरत के भी हाल-चाल पूछता है.
  • ये सब बताते हैं कि आप उसके लिए सिर्फ एक दोस्त से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं.

समय और ध्यान (Crush Signs)

  • पसंद करने वाला इंसान हमेशा आपको समय देगा.
  • वो व्यस्त शेड्यूल में भी आपके लिए वक्त निकालेगा.
  • आपकी मैसेज/कॉल का जवाब जल्दी देगा.
  • प्यार में समय और ध्यान ही सबसे बड़ा निवेश होता है.

व्यवहार में फर्क (Love Signals)

  • जब आप आस-पास हों तो उसका चेहरा खिल उठता है.
  • आपकी तारीफ करने से कभी नहीं चूकता.
  • कभी-कभी आपकी मदद करने के लिए extra effort करता है.

छोटे-छोटे संकेत (Signs She Likes You)

  • सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट सबसे पहले like करना.
  • ग्रुप में भी आपको खास importance देना.
  • आपकी absence में बेचैन दिखना.

यह तय करना आसान नहीं होता कि सामने वाला आपको सच में पसंद करता है या नहीं, लेकिन नज़रें, समय, ध्यान और व्यवहार के छोटे-छोटे संकेत बहुत कुछ कह देते हैं. अगर ये सब आपको महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उसके दिल में आपके लिए खास जगह जरूर है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Relationship Tips, Signs He Likes You, Signs She Likes You, Love Signals, Relationship Advice In Hindi, Crush Signs, Dating Tips, How To Know If Someone Likes You
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com