Relationships Tips: पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? पत्नी को शांत करने के लिए पति क्या करें

Relationship Tips: पति-पत्नी के बीच झगड़े होना एक आम बात है, लेकिन अगर बहस या फिर झगड़े बढ़ जाए, तो रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो सकती है. ऐसे में कुछ कदम उठाने जरूरी होते हैं.

Relationships Tips: पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? पत्नी को शांत करने के लिए पति क्या करें
पति पत्नी में रोज झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए?
Relationship Tips: पति-पत्नी के बीच झगड़े होना एक आम बात है. यह एक ऐसा रिश्ता है जो एक ही समय में खट्टा-मीठा अनुभव देता है, जहां आप कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं. पति-पत्नी के बीच यही खट्टे-मीठे पल आगे चलकर यादों का पिटारा बनते हैं, लेकिन अगर बहस या फिर झगड़े बढ़ जाए, तो रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो सकती है. ऐसे में कुछ कदम उठाने जरूरी होते हैं. जो कड़वाहट को दूर करने के लिए बहुत ही असरदार साबित हो सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं अगर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए, तो उन्हें क्या करना चाहिए. इसके साथ ही पत्नी को शांत करने के लिए पति क्या करें?

शांत हो जाइए और फिर अपने विचार व्यक्त करें

झगड़े के दौरान गुस्से से बोले गए शब्द चोट पहुंचा सकते हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि आप शांत हो जाएं और बाद में अपने विचार व्यक्त करें. चुप रहने या विषय से बचने से गुस्सा और झगड़ा ही बढ़ेगा. इसलिए बैठकर शांति से उस मुद्दे पर बात करें जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था.

पार्टनर की बात ध्यान से सुनें

दोनों पार्टनर अपनी बात कहने पर अड़े रहते हैं, जिससे अक्सर झगड़े हो जाते हैं. पहले अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनें और फिर अपनी राय दें. अगर गलती आपकी है, तो माफी मांगने में संकोच न करें. माफी मांगने से आपका रिश्ता कमजोर नहीं होता, बल्कि मजबूत होता है.

पत्नी को कैसे शांत करें?

अपने साथी के साथ बहस के बाद शांति और समझदारी बनाए रखना बेहद जरूरी है. ऐसे में आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करें. जैसे मुझे पता है कि इससे आपको ठेस पहुंची है और मुझे बहुत अफसोस है. पछतावा जाहिर करें. मैंने जो कहा या किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा दोबारा न करूं.

