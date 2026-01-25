Relationship Red Flags: आपके पार्टनर ने झगड़ना कर दिया है बंद तो हो जाएं सावधान! रिश्ता खत्म होने की कगार पर

Relationship Red Flags: आज के समय में रिश्तों को निभाना कोई आसान काम नहीं है. हमारे मम्मी-पापा के समय के रिश्ते बेहद पक्के होते थे. वो एक-दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते थे और साथ नहीं छोड़ते थे. लेकिन आज के समय में रिश्ता निभाना बेहद कठिन हो गया है. आए दिन हम लोगों के अलग होने की खबरें सुनते हैं. शॉकिंग तब होता है जब सालों पुराने रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि जिम्मेदारियों के साथ हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जब समझ नहीं आता है कि आखिर करना क्या है. साथ रहना है या फिर अलग होना ही ज्यादा बेहतर है.

आज हम बात कर रहे हैं ऐसे रिलेशनशिप को जो बेहद लंबे समय तक चलते हैं. हम आज उन कपल के बारे में बात करेंगे जो कमिटेड रिलेशनशिप मे हैं. कई बार लंबे रिश्तों में भी खटास आने लगती है. अगर आपने कुछ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उनको नजरअंदाज किया तो ऐसा करना भारी पड़ सकता है.

दिलासा देना

कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा है. आप खुद को दिलासा देते हैं लेकिन अंदर कहीं ना कही आप जानते हैं कि कुछ तो सही नहीं है. अगर आपको पार्टनर हर छोटी बात पर लड़ रहा है. या फिर उसने लड़ना ही छोड़ दिया है. या फिर आप एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक साथ नहीं है तो ये आपको रिश्ते पर एक सवाल खड़ा करता है. किसी भी रिश्ते का टूटना बेहद दुखद होता है. लेकिन अगर आप किसी ऐसे रिश्ते मे हैं जिसमें आप खुश नही हैं और वो एक बोझ बन गया है तो ऐसे रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर है. क्योंकि ऐसा ना करने पर दोनों की ही जिंदगी बर्बाद हो सकती है. तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे प्वाइंट्स जो आपके रिश्ते पर रेड फ्लैग साबित हो सकते हैं.

रिश्ता खराब होने के संकेत

हर वक्त झगड़ा

अगर आपका अपने पार्टनर के साथ हर बात पर झगड़ा हो रहा है. आपको एक-दूसरे के साथ सुकून नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए कि आपका रिश्ता अब खराब हो चुका है.

झगड़ा ही ना होना

अगर आपके पार्टनर ने झगड़ा करना ही बंद कर दिया है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है. क्योंकि आप इतना थक चुके हैं कि आपको लगता है कि अब बहस करने या बात करने का कोई फायदा ही नहीं है. मतलब आपकी अपने पार्टनर से उम्मीद खत्म हो गई है.

बातें शेयर ना करना

अगर आप अपने पार्टनर से किसी भी तरह की बात शेयर नहीं कर रहे हैं और आपका उससे बात करने का मन नहीं होता है तो आपके बीच इमोशनल कनेक्शन खत्म हो गया है.

शक

अगर आपके बीच ट्रस्ट नहीं है और एक-दूसरे पर शक हो रहा है तो आपके रिश्ते की नीव कमजोर हो गई है.

साथ रहने का मन ना करना

अगर आपको घर जाने का मन नहीं होता है और आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश बाहर रहने की करते हैं तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है.

दूरियां

अगर आप दोनों एक-दूसरे के साथ एक कमरे में रहते हुए भी बात नहीं करते हैं और अपने-अपने कामों में व्यस्त रहते हैं तो समझ जाइए कि आप साथ रहते हुए भी साथ नहीं हैं.

