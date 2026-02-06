क्या रणबीर कपूर ने सच में कराई 3 कॉस्मेटिक सर्जरी? हेयर लाइन से होंठ तक बदले लुक ने किया हैरान

Ranbir Kapoor transformation: बॉलीवुड में सितारों का लुक हमेशा चर्चा का विषय रहता है. समय के साथ बदलता स्टाइल, फिटनेस और ग्रूमिंग कई बार फैंस को चौंका देता है. इन्हीं चर्चाओं के बीच इन दिनों एक नाम बार-बार सामने आ रहा है रणबीर कपूर. दमदार एक्टिंग, चॉकलेटी चार्म और लगातार हिट फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले रणबीर का हालिया लुक सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. कुछ लोग इसे उम्र, फिटनेस और बेहतर स्टाइलिंग का नतीजा मानते हैं, तो कुछ इसे कॉस्मेटिक सर्जरी से जोड़कर देख रहे हैं.

पिछले कुछ सालों में रणबीर कपूर की तस्वीरों और पब्लिक अपीयरेंस को गौर से देखने पर उनके चेहरे में कई बदलाव महसूस किए गए हैं. यही वजह है कि फैंस से लेकर ब्यूटी एक्सपर्ट्स तक यह सवाल उठा रहे हैं, क्या रणबीर ने वाकई 3 कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई हैं? हालांकि एक्टर ने खुद इस पर कभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं में अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं.

रणबीर की अपीयरेंस में क्या बदलाव आए? | What Changes Have There Been in Ranbir's Appearance?

1. हेयर ट्रांसप्लांट या हेयरलाइन करेक्शन

रणबीर कपूर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उनकी हेयरलाइन को लेकर हुई है. उनकी शुरुआती फिल्मों और पुरानी तस्वीरों में हेयरलाइन कभी पीछे जाती हुई तो कभी असमान नजर आती थी. लेकिन, हाल के वर्षों में उनकी हेयरलाइन ज्यादा घनी, साफ और बैलेंस्ड दिखाई देने लगी है. इसी बदलाव के बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट या हेयरलाइन करेक्शन प्रोसीजर कराया हो सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह प्रोसीजर आजकल सेलेब्स में आम हो गया है, क्योंकि इससे चेहरा ज्यादा यंग और शार्प दिखता है.

2. लिप फिलर्स की अटकलें

कुछ मीडिया सूत्रों और सोशल मीडिया यूज़र्स का दावा है कि रणबीर कपूर ने लिप फिलर्स भी करवाए हैं. उनकी पुरानी फिल्मों में होंठ अपेक्षाकृत पतले नजर आते थे, जबकि हालिया अपीयरेंस में लिप्स ज्यादा फुल और डिफाइंड दिखते हैं. इसी अंतर के चलते लिप फिलर्स को लेकर अटकलें तेज हो गईं. हालांकि मेकअप, लाइटिंग और कैमरा एंगल भी इस बदलाव की एक वजह हो सकते हैं.

3. नोज जॉब को लेकर चर्चा

रणबीर कपूर की नाक को लेकर भी कई बार बातें सामने आई हैं. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने रिनोप्लास्टी यानी नोज जॉब करवाई हो सकती है. हालांकि नाक के शेप में हल्का बदलाव उम्र, वजन और फेस स्ट्रक्चर में बदलाव के कारण भी आ सकता है.

सच्चाई क्या है?

इन सभी दावों के बावजूद, अब तक रणबीर कपूर ने किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी की पुष्टि नहीं की है. एनडीटीवी इन खबरों की पुष्टि नहीं करता है. ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि ये बदलाव सर्जरी का नतीजा हैं या फिर फिटनेस, स्टाइलिंग और समय के साथ आए नेचुरल चेंजेस का असर. फैंस के लिए फिलहाल यही सच है कि रणबीर अपने बदले लुक और दमदार परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत रहे हैं.