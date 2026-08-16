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Raksha Bandhan 2026: रक्षा बंधन 2026 पर दिखना है सबसे खूबसूरत? ट्राई करें ये स्टाइलिश खूबसूरत आउटफिट्स, हर कोई करेगा तारीफ

आज हम आपके लिए ट्रेडिशनल और इंडो-वेस्टर्न आउटफिट ऑप्शन्स लेकर आए हैं, जो आपको काफी रॉयल और ग्रेसफुल लुक देंगे. ये आउटफिट काफी ट्रेंडी भी हैं, जो हर किसी को पसंद आते हैं.

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Raksha Bandhan 2026: रक्षा बंधन 2026 पर दिखना है सबसे खूबसूरत? ट्राई करें ये स्टाइलिश खूबसूरत आउटफिट्स, हर कोई करेगा तारीफ
रक्षा बंधन पर ट्राय करें ये आउटफिट्स
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Raksha Bandhan 2026 Outfits: भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पावन पर्व रक्षा बंधन कुछ ही दिनों में आने वाला है. इस खास मौके पर हर कोई सबसे अलग और खास दिखने की तैयारी में जुट जाता है. ऐसे में बहनें चाहती हैं कि पूजा की थाली सजाने से लेकर भाई की कलाई पर राखी बांधने तक, फोटो में लुक एकदम परफेक्ट हो. अगर आप भी इस साल अपने फेस्टिव लुक को लेकर कन्फ्यूज हैं और कुछ नया-ट्रेंडी ट्राई करना चाहती हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए ट्रेडिशनल और इंडो-वेस्टर्न आउटफिट ऑप्शन्स लेकर आए हैं, जो आपको काफी रॉयल और ग्रेसफुल लुक देंगे. साथ ही आपका लुक देखकर हर कोई तारीफ  करने पर मजबूर हो जाएगा.

1.  फ्लोरल अनारकली या फ्लोर-लेंथ सूट

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आप रक्षा बंधन पर फ्लोरल अनारकली या फ्लोर-लेंथ सूट पहन सकती हैं. इसके लिए आप जॉर्जेट या चंदेरी सिल्क में पेस्टल शेड्स चुनें. यह लुक काफी रीगल और फेस्टिव लगता है. इसके साथ आप लाइट मेकअप और झुमके स्टाइल कर सकती हैं.

2. आलिया/नायरा कट कुर्ती विद पलाजो

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आजकल आलिया कट और नायरा कट काफी ट्रेंड में हैं. वी-नेक एम्ब्रॉयडरी और साइड स्लिट्स इसे मॉडर्न टच देते हैं. आप रक्षाबंधन पर ये आउटफिट ट्राई कर सकती हैं. इसके साथ आप मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट पलाजो और हील्स पेयर करें. ये देखने में काफी खूबसूरत लगता है.

3. शरारा या गरारा सेट

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रक्षाबंधन के मौके पर शरारा या गरारा सेट भी ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है. शॉर्ट कुर्ती के साथ फ्लेयर्ड शरारा और हेवी दुपट्टा रक्षा बंधन के लिए परफेक्ट फेस्टिव वाइब देता है. इसके साथ आप चांदबाली स्टाइल कर सकती हैं.

4. लाइटवेट फ्लोरल या ऑर्गेंजा साड़ी

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अगर आप साड़ी पहनना चाहती हैं, तो हेवी साड़ियों की जगह फ्लोरल प्रिंट वाली ऑर्गेंजा या शिफॉन साड़ी चुनें. इसके साथ स्लीवलेस या एम्ब्रॉयडर्ड बोट-नेक ब्लाउज और मिनिमल ज्वेलरी कैरी करें. यह क्लासी और मॉडर्न लुक देता है.

5. एथनिक टच के साथ को-ऑर्ड सेट

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अगर आप कम मेहनत में ज्यादा स्टाइलिश और मॉर्डन एथनिक लुक चाहती हैं तो आप ये आउटफिट स्टाइल कर सकती हैं. आप एथनिक प्रिंट्स या सिल्क ब्लेंड फैब्रिक में क्रॉप टॉप, फ्लेयर्ड पैंट्स और साथ में लंबा मैचिंग केप/श्रग पहनें. ये काफी ट्रेंडी और खूबसूरत लगता है.

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