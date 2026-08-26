Rakhi Return Gift Ideas 2026: भाई ही क्यों दे गिफ्ट? इस बार बहन भी दे सकती है भाई को ये 6 काम के Return Gifts, देखकर चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ राखी बांधने और भाई से गिफ्ट लेने तक सीमित नहीं है. इस बार आप भी अपने भाई को कोई ऐसा तोहफा दे सकती हैं, जो उसे पसंद आने के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी आए. इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. इस शुभ अवसर पर आप अपने छोटे भाई के लिए अपनी पसंद का रिटर्न गिफ्ट चुनना इस रिश्ते को खास बना सकता है. रक्षाबंधन पर अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि भाई को क्या दें, तो ये 6 आइडिया आपके काम आ सकते हैं. आइए जानिए वो कौन से छह आइटिया है.

गेमिंग एक्सेसरीज या वीडियो गेम

जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके भाई को गेम खेलने का शौक है तो उसके पसंदीदाा गेम या गेमिंग एक्सेसरी को गिफ्ट कर सकती हैं. ऐसा तोहफा भाई-बहन साथ में एंजॉय भी कर सकते हैं.

भाई को दिलाएं जिम मेंबरशिप

अगर आपका भाई फिटनेस को लेकर सीरियस है तो जिम मेंबरशिप अच्छा विकल्प हो सकता है. यह मनोरंजनन के साथ उसकी हेल्थ और फिटनेस रूटीन को भी बढ़ावा देगा.

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रक्षाबंधन पर भाई को दें डायरी या नोटबुक सेट

बता दें कि अगर भाई को लिखने या पढ़ने का शौक है तो पर्सनलाइज्ड डायरीी या अच्छी नोटबुकक गिफ्ट करें. चाहें तो इसमें भाई के लिए एक छोटा सा प्यारा मैसेज भी लिख सकती हैं.

भाई को दें कॉफी मग

कॉफी पसंद करने वाले भाई के लिए उसकी पसंद के डिजाइन वाला मग अच्छा और बजट-फ्रेंडली गिफ्ट हो सकताा है. इसे वह घर या ऑफिस में इस्तेमाल कर सकता है.

इस रक्षाबंधन दें ईयरबड्स

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि म्यूजिक लवर भाई के लिए ईयरबड्स एक उपयोगी तोहफाा है. बजट के हिसााब से बाजार में इसके कई विकल्प मिल जाते हैं.

भाई को दें गिफ्ट वाउचर

अगर भाई की पसंद समझना मुश्किल लग रहा है तो गिफ्ट वाउचर दें. इससे वह अपनी पसंद की चीज खरीद सकता है और आपकाा तोहफा भी उसके काम आएगा.

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