Radha Ashtami 2025: राधा अष्टमी पर इस तरह करें राधा रानी का शृंगार, मिलेगा आशीर्वाद

Radha Rani Shringar: हिंदू धर्म में राधा अष्टमी की अत्यधिक मान्यता होती है. ऐसे में यहां जानिए आज राधा अष्टमी पर पूजा के लिए राधा रानी को किस तरह तैयार कर सकते हैं आप.

राधा रानी का श्रृंगार करें इस तरह.

Radha Ashtami 2025: हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी मनाई जाती है. राधा अष्टमी के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. मान्यतानुसार इसी दिन राधा रानी (Radha Rani) का जन्म हुआ था. राधा रानी के जन्मोत्सव पर मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन होता है, राधा रानी को सजाया जाता है, भजन-कीर्तन और जागरण आदि किया जाता है और भंडारा कर भूखों का पेट भरा जाता है. इस दिन खासतौर से भक्त राधा रानी के मंदिर दर्शन करने जाते हैं. भक्त व्रत रखकर पूरे मनोभाव से राधा अष्टमी की पूजा भी करते हैं. ऐसे में यहां जानिए किस तरह राधा रानी का श्रृंगार करके पूजा संपन्न कर सकते हैं आप.

राधा अष्टमी पर राधा रानी का श्रृंगार | Radha Rani Shringar On Radha Ashtami

राधा रानी के शृंगार के लिए आपको लाल और पीला चंदन, कुमकुम, मेहंदी, आलता, काजल, साड़ी या ओढ़नी, मांग टीका, हार, बिंदी, चूड़ी और बाजूबंद वगैरह की जरूरत होगी.

शृंगार करने के लिए सबसे पहले राधा रानी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं. इसके बाद गंगाजल से शुद्धिकरण करें और राधा रानी को वस्त्र पहनाएं. अब राधा रानी को तिलक, कुमकुम, काजल, मेहंदी और आलता लगाएं. अब बारी-बारी से सभी गहनें राधा रानी को पहना दें. राधा रानी को आभूषण पहनाए जाने के बाद उनके कदमों पर फूल अर्पित कर दें. अब विधिवत पूजा करें.

राधा अष्टमी के शुभकामना संदेश (Radha Ashtami 2025 Wishes)

राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था,

दुनियां को प्यार का सही अर्थ जो समझाना था.

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं!

-------------------------------------

राधे राधे बोल, श्याम भागे चले आएंगे

एक बार आ गए तो कभी नहीं जायेंगे.

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं!

-----------------------------

किसी की सूरत बदल गई

किसी की नियत बदल गई,

जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ,

राधा रानी मेरी तो किस्मत ही बदल गई,

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं!

------------------------------------

राधा त्याग की राह चली तो,

हर पथ फूल बिछा गए कृष्ण,

राधा ने प्रेम की आन रखी तो,

प्रेम का मान बढ़ा गए कृष्ण.

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं!

------------------------------------

वैकुंड में भी न मिले जो वो सुख,

कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है.

कितनी भी बड़ी विपदा हो चाहे,

समाधान तो बस श्री राधे के नाम में है.

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं!

------------------------------------------------

