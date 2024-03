अगर आप भी देर रात तक पढ़ते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो जान लीजिए ये है कितना गलत, प्रेमानंद जी महाराज ने दिया जवाब

Premanand Maharaj Tips : दिन में कितना सोना चाहिए.

खास बातें रात को कितनी देर तक जगना सही है.

अगर आप इसे लेकर असमंजस में हैं.

तो प्रेमानंद महाराज से जानिए सही जवाब.

What Is Right Time To Sleep: वृंदावन के केली कुंज वाले प्रेमानंद जी महाराज (Premanand Ji Maharaj) अपने प्रवचन और सीख (Preaching) के लिए काफी मशहूर हैं. वो अपने भक्तों (Followers) को सदमार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं. उनके दर्शन के लिए दुनियाभर (World Wide) से लोग आते हैं. रात को उनके दर्शन पाने के लिए वृंदावन में हजारों की भीड़ जमा हो जाती है. प्रवचन के दौरान भक्त उनसे अपने जीवन से जुड़े सवाल करते हैं, जिनके जवाब महाराज जी देते हैं. ये सवाल आम जिंदगी, पढ़ाई, परिवार, रिश्ते और कर्मों से जुड़े होते हैं. उनके इसी प्रवचन के दौरान एक भक्त ने उनसे सवाल किया कि "मैं देर रात तक पढ़ाई (Late Night Study) करता है, इसलिए मैं सुबह देर से यानी 9 बजे सोकर उठता हूं. क्या ये मेरी टाइमिंग सही है?"