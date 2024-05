प्रेगनेंसी में भी दिखना है स्टाइलिश और कूल तो फॉलो करें इन सेलिब्रिटीज का लुक, हर कोई आपके अंदाज पर हो जाएगा फिदा

Pregnancy look : अगर आप पहली बार मां (outfit ideas for New mom ) बनने वाली हैं और खुद को प्रेगनेंसी में भी स्टाइलिश और कूल दिखाना चाहती हैं, तो फिर हम आपको यहां पर कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज के आउटफिट (celebrities outfits in pregnancy) के बारे में बताएंगे, जिसे आप फॉलो कर सकती हैं, तो बिना देर किए आइए जानते हैं. दीपिका पादुकोण के चेहरे पर दिखा प्रेगनेंसी ग्लो, एक्सपर्ट से जानिए आखिर क्या होता है Pregnancy Glow का मतलब

प्रेगनेंसी सेलिब्रिटी लुक

Advertisement

हाल ही में दीपिका पादुकोण का येलो ड्रेस वाला प्रेगनेंसी लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. हर कोई उनके लुक स्टाइल और प्रेगनेंसी ग्लो की बात कर रहा है. आप अगर किसी पार्टी में जाने की सोच रही हैं तो फिर आप दीपिका की इस लुक को कैरी कर सकती हैं.

अगर आप स्टाइलिश और ट्रेडिशनल दिखना चाहती हैं, तो फिर आपके लिए यामी गौतम का ट्रेडिशनल लुक परफेक्ट है. आप अगर किसी पार्टी या फंक्शन में जा रही हैं, तो इस चंदेरी सूट को कैरी कर सकती हैं. इसमें सूट के साथ लाल दुपट्टा पूरे लुक में चार चांद लगा रहा है.

Advertisement

ऋचा चड्ढा की सफेद रंग की फुल लेंथ वाली यह सफेद ड्रेस बहुत ही खूबसूरत और एलीगेंट है. इस लुक को भी आप कैरी कर सकती हैं. इसमें ऋचा ने कानों में हैवी सफेद रंग की ईयररिंग पहनी है, जो पूरे स्टाइल में चार चांद लगा रहा है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Advertisement

गर्मियों में भी फटने लगी हैं एड़ियां, तो जानिए इसका कारण और घरेलू उपचा