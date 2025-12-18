विज्ञापन

Pollution Free City: दिल्ली के पास रहने के लिए सबसे अच्छा प्रदूषण मुक्त शहर कौन सा है? जानिए यहां

Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण के प्रकोप से खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो दिल्ली के आसपास कुछ जगहों पर जा सकते हैं. जहां वातावरण अच्छा और शांत मिलेगा.

दिल्ली के पास प्रदूषण मुक्त शहर
File Photo

Delhi-NCR Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में पिछले एक महीने से वायु प्रदूषण लोगों को परेशान कर रहा है. ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. वायु प्रदूषण के अलावा सर्दी में कोहरे और प्रदूषणकारी कणों से बने स्मॉग ने लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर दी हैं. दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है. ऐसे में अगर आप वायु प्रदूषण के प्रकोप से खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो दिल्ली के आसपास कुछ जगहों पर जा सकते हैं. जहां वातावरण अच्छा और शांत मिलेगा. इसके अलावा आपको भी अच्छा महसूस होगा.

AQI के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी से काफी ऊपर पहुंच गया है और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है. यदि आप बच्चों , बुजुर्गों के साथ रहते हैं या बस ताजी हवा चाहते हैं, तो शायद कुछ समय के लिए कहीं दूर चले जाना ही बेहतर होगा. ऐसे में कुछ खूबसूरत स्थान हैं, जो सिर्फ एक उड़ान या थोड़ी सी ड्राइव की दूरी पर हैं, जहां आप फिर से आसमान देख सकते हैं.

मनाली, हिमाचल प्रदेश

सर्दी के मौसम में मनाली की पहाड़ी हवा सबसे मनमोहक होती है. यहां मॉल रोड पर ऊनी और लकड़ी के हस्तशिल्प की खरीदारी, देवदार के पेड़ों से घिरे हिडिम्बा मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. यहां सोलांग घाटी के ऊपर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं या पार्वती घाटी के रास्तों पर ट्रेकिंग का आनंद ले सकते हैं. यहां हिमालय की गोद में एक शानदार अनुभव हो सकता है. यहां कुछ समय बिताने से आपके फेफड़े भी तरोताजा हो जाएंगे.

लैंसडाउन, उत्तराखंड

गढ़वाल की पहाड़ियों में शांति से बसा लैंसडाउन होटल, चीड़ की खुशबू से महकती हवा में दिल्ली के धुंध से बिल्कुल अलग महसूस होता है. यहां भुल्ला ताल में नाव की सवारी करें, गढ़वाली संग्रहालय में युद्ध की कहानियों को जानें या भीम पकोड़ा की ट्रेकिंग करें. तारकेश्वर महादेव मंदिर एक शांत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है, जबकि टिप-इन-टॉप व्यू प्वाइंट से आपको घने जंगलों का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है.

ऊटी, तमिलनाडु

दिल्ली के धुंध भरे आसमान की तुलना में ऊटी का वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत अच्छा होता है. यहां की हवा नीलगिरी की खुशबू से महकती है. यहां आप ऊटी झील में नौका विहार कर सकते हैं. एल्क हिल पर स्थित मुरुगन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. यहां का मौसम बहुत अच्छा रहता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

