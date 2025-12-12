Budget Travel Hacks: अगर आपको भी घूमने का शौक है, हमेशा कहीं न कहीं ट्रिप पर जाना चाहते हैं, लेकिन बजट देखते ही प्लान कैंसिल कर देते हैं, तो अब टेंशन छोड़ दीजिए. बिजनेस कंसल्टेंट पुनीत जिंदल ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल @zorbathezenn पर सस्ती ट्रिप का जुगाड़ शेयर किया. वीडियो में वह दुनिया घूमने का सबसे आसान, सस्ता और अनोखा तरीका बताते दिखाई दे रहे हैं. उनका कहना है, 'नो प्लान इज अ गुड प्लान'यानी प्लान बनाओगे तो महंगा पड़ेगा, बिना प्लान निकले तो सफर सस्ता भी होगा और मजेदार भी. तो चलिए जानते हैं क्या है ये सस्ता जुगाड़.

पुनीत जिंदल का 'नो-प्लान ट्रैवल रूल' (Puneet Jindal's No-Plan Travel Rule)

पुनीत कहते हैं कि वे कभी यह तय नहीं करते कि किस शहर या देश की फ्लाइट चाहिए. वो बस गूगल फ्लाइट्स (Google Flights) पर जाते हैं और देखते हैं कि इस समय सबसे सस्ती फ्लाइट किस जगह की है, फिर वहीं निकल लेते हैं. उनका कहना है कि 'सस्ती फ्लाइट दिख जाए, तो तुरंत निकल लो. जहां पहुंच गए, वहां से आगे बढ़ो. प्लान करोगे तो सफर महंगा होगा.'

सिर्फ 14,000 रुपए में इंटरनेशनल ट्रिप (An International Trip for Just rs 14,000)

पुनीत बताते हैं कि एक दिन गूगल फ्लाइट्स ने उन्हें अचानक कश्मीर के आने-जाने का टिकट 4,500 रुपए दिखाया, उन्होंने तुरंत ट्रिप कर लिया. एक दिन पुणे की फ्लाइट 16,000 रुपए में दिख रही थी, उसी समय कजाकिस्तान के अल्माती की राउंड ट्रिप सिर्फ 14,000 रुपए में मिल गई तो इंटरनेशनल ट्रिप पर निकल गए. वहां पहुंचकर उन्होंने सिर्फ 600-700 रुपए में हॉस्टल लिया, जिसमें खाना भी शामिल था.

सस्ते में कश्मीर, बाली और बैंकॉक (Cheap Trips to Kashmir, Bali and Bangkok)

एक और दिन पुनीत को 6,500-7,000 रुपए में वियतनाम का टिकट मिला और वे तुरंत निकल गए. वियतनाम में घूमते वक्त उन्होंने गूगल फ्लाइट्स फीचर फिर से यूज किया और बाली की फ्लाइट सिर्फ 7,000 रुपए में मिल गई. भारत से बाली पहुंचने में जहां आमतौर पर 35,000 रुपए तक लगते हैं, उन्होंने सिर्फ 7,000 रुपए में ट्रिप कर ली. पुनीत बताते हैं कि वे दो दिन पहले घर पर बैठे थे और दोस्त के साथ रैंडम सर्च कर रहे थे, तभी अचानक 8,000 रुपए की बैंकॉक फ्लाइट दिखी और उन्होंने तुरंत बैग उठाया और चल दिए.

पुनीत जिंदल का ट्रैवल हैक (Puneet Jindal's Ultimate Travel Hack)

पुनीत जिंदल घूमने का गोल्डन रूल बताते हुए कहते हैं, किसी दोस्त का इंतजार न करें, सोलो यानी अकेले निकलें. वो कहते हैं कि सोलो ट्रैवल में इतने दोस्त बन जाते हैं, इतने एक्सपीरिएंस मिलते हैं कि कोई डिप्लोमा भी नहीं दे सकता है.

सस्ते में ट्रिप पर जाने के लिए क्या करें (Puneet Jindal's Ultimate Travel Hack)

1. गूगल फ्लाइट्स में जाकर एक्सप्लोर पर क्लिक करें, आपके सामने हर जगह के फ्लाइट्स रेट आ जाएंगे.

2. पहले से प्लान न करें, सिर्फ सस्ती जगह चुनें.

3. डेस्टिनेशन पर होटल की बजाय हॉस्टल बुक करें, जो सस्ता पड़ता है.

4. सोलो जाने का डर छोड़ें, ऑन द गो प्लानिंग करें.

5. देश के अंदर और बाहर दोनों जगहों में जहां सस्ती फ्लाइट दिखे, वहां एक्सप्लोर करने निकल जाएं.