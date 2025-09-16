विज्ञापन

Pet Wellness Trends: क्या आप भी अपने पेट्स को दे रहे हैं ये थेरेपी, जाने क्या है 'डोगा'?

Doga for pets: पालतू जानवरों की वेलनेस अब नया लाइफस्टाइल ट्रेंड बन चुकी है. डोगा और कोलेजन पेप्टाइड्स जैसे आइडियाज से पालतू ज्यादा फिट, हेल्दी और खुशहाल दिख रहे हैं.

'डोगा' और सप्लीमेंट्स से बदल रही पालतू जानवरों की हेल्थ

Dog yoga benefits: आजकल शहरों में एक नया ट्रेंड जोर पकड़ रहा है...डोगा (Doga) यानी डॉग्स के लिए योग. इसमें पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ योगा पोज़ करते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे न सिर्फ पेट का तनाव कम होता है, बल्कि उनकी फिटनेस और बॉन्डिंग भी बेहतर होती है.

कोलेजन पेप्टाइड्स का जादू (collagen peptides for dogs)

  • पालतू जानवरों की हेल्थ में अब Collagen Peptides सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है. ये पाउडर या ट्रीट के रूप में दिए जाते हैं औरहड्डियों को मजबूत बनाते हैं.
  • जॉइंट पेन कम करते हैं.
  • स्किन और कोट (बाल) को चमकदार बनाते हैं.
  • कई वेटेरिनेरियन भी इसे बुढ़ापे के कुत्तों और बिल्लियों के लिए फायदेमंद मानते हैं.
क्यों बढ़ रहा है ये ट्रेंड? (pet wellness trends)

पालतू जानवर अब सिर्फ पेट्स नहीं, बल्कि फैमिली मेंबर बन चुके हैं. मालिक चाहते हैं कि उनकी डाइट, फिटनेस और मेंटल हेल्थ पर उतना ही ध्यान दिया जाए जितना इंसानों पर. यही वजह है कि पेट योगा क्लासेस, सप्लीमेंट शॉप्स और वेलनेस ऐप्स का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है.

सोशल मीडिया पर धूम (dog fitness routine)

इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डोगा सेशंस और पेट हेल्थ टिप्स खूब वायरल हो रहे हैं. कई इंफ्लुएंसर्स अपने पालतू जानवरों के साथ फिटनेस जर्नी शेयर कर रहे हैं, जिससे ये ट्रेंड और पॉपुलर हो रहा है.

किन्हें रखनी चाहिए सावधानी? (pet collagen supplements review Hindi)

हर पालतू जानवर के लिए ये ट्रेंड जरूरी नहीं है. डोगा सेशंस सिर्फ तब करें जब पालतू को आरामदायक लगे. वहीं, कोलेजन पेप्टाइड्स या अन्य सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल वेट डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

