घर बैठे पाएं पार्लर जैसा पेडिक्योर, फॉलो करें ये आसान 7 स्टेप्स, पैरों का ग्लो देख लोग पूछेंगे राज

How to clean feet at Home in Hindi: अक्सर हम चेहरे की स्किनकेयर में तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पैरों की देखभाल को भूल जाते हैं. धूल, मिट्टी और लगातार चलने-फिरने से पैर जल्दी रूखे और हार्ड हो जाते हैं. पार्लर जाकर पेडिक्योर कराना आसान उपाय है, लेकिन इसमें वक्त और पैसे दोनों खर्च होते हैं. अच्छी खबर ये है कि थोड़ी सी केयर से आप घर पर ही पार्लर जैसा पेडिक्योर (Soft & Beautiful Feet Without Salon) कर सकती हैं.

पेडिक्योर के लिए जरूरी सामान (DIY pedicure at home)

घर पर पेडिक्योर करने के लिए बस कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए. नेल कटर, नेल फाइल, फुट स्क्रबर या प्यूमिक स्टोन, बाथ सॉल्ट या शैम्पू, एसेंशियल ऑयल, क्यूटिकल पुशर, मॉइश्चराइजर और एक साफ तौलिया.

Step 1: नेल केयर से शुरुआत (foot care at home)

सबसे पहले पुराने नेल पॉलिश को रिमूवर से साफ करें, फिर नेल कटर से नाखूनों को मनचाहा शेप दें और नेल फाइल से उन्हें स्मूद कर लें. इससे पैर तुरंत क्लीन और फ्रेश दिखने लगते हैं.

Step 2: फुट सोक से रिलैक्सेशन (ghar par pedicure kaise kare)

एक टब में गुनगुना पानी लें. उसमें दो चम्मच बाथ सॉल्ट या शैम्पू और चाहें तो लैवेंडर या टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें डालें. पैरों को 15-20 मिनट डुबोकर रखें. यह स्टेप न सिर्फ डेड स्किन को सॉफ्ट करता है, बल्कि पूरे दिन की थकान भी उतार देता है.

Step 3: स्क्रबिंग और एक्सफोलिएशन (Home pedicure steps)

सोकिंग के बाद प्यूमिक स्टोन या फुट स्क्रबर से एड़ियों की कठोर त्वचा हटाएं. घर पर स्क्रब बनाने के लिए एक चम्मच चीनी में नारियल तेल मिलाकर पैरों पर मसाज करें. इससे डेड स्किन हटकर पैरों की त्वचा मुलायम हो जाती है.

Step 4: क्यूटिकल्स की देखभाल (ghar par pedicure manicure kaise karen)

क्यूटिकल पुशर से नाखूनों के आसपास की स्किन को हल्के से पीछे करें.ध्यान रहे इसे काटें नहीं. चाहें तो क्यूटिकल ऑयल लगाकर हल्की मसाज करें, ताकि नाखून हेल्दी और नेचुरल शाइन वाले दिखें.

Step 5: मॉइश्चराइज और मसाज (foot care at home)

अंत में किसी अच्छे फुट क्रीम या मॉइश्चराइजर से पैरों की 5–10 मिनट तक मसाज करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और एड़ियों की ड्रायनेस गायब हो जाएगी.रात को सोने से पहले पैरों पर वैसलीन लगाकर कॉटन मोजे पहन लें, पैर सुबह तक बटर जैसे स्मूद लगेंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

