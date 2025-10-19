पीडियाट्रिशियन ने बताया पिता बच्चों के सामने न करें ये 5 गलतियां, वरना बिगड़ सकती है संतान की परवरिश

5 Things fathers should never do: बच्चे की परवरिश में माता और पिता की बराबर भुमिका होती है. दोनों ही अपने बच्चे से बहुत लाड-प्यार करते हैं. इसके अलावा एक फादर अपने बच्चे का रोल मॉडल होता है. बच्चे अपने पिता से बहुत कुछ सीखते हैं. ऐसे में पिता कई बार ऐसी छोटी-छोटी गलतियां बच्चों के सामने कर बैठते हैं जिसका बुरा असर उनकी संतान की परवरिश पर पड़ता है. इसी कड़ी में पीडियाट्रिशियन अजयप्रकाश वीरपांडियन ने ऐसी 5 गलतियां बताई हैं जो पिता को उनके बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए.
1. कभी भी बच्चे के सामने ना करें बच्चे की मां का अपमान (Never disrespect his mother)
पीडियाट्रिशियन ने बताया कि पिता को कभी भी बच्चे के सामने उसकी मां का अपमान नहीं करना चाहिए. अगर पिता बच्चे के सामने उसकी मां को डांटते हैं, अपमान करते हैं, उनका अनादर करते हैं तो बच्चे के मन में भय बैठ जाता है. बच्चों को हमेशा महिलाओं का सम्मान करना ही सिखाएं.2. न करें जिंदगी के बारे में शिकायत (Don't Complaint About Life)
पिता को कभी भी अपने बच्चों के सामने जिंदगी, काम और आर्थिक स्थिति को लेकर शिकायत नहीं करनी चाहिए. इससे बच्चे पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और वे भी ये सुनकर तनाव-चिंता करने लग सकते हैं.3. बच्चे की भावनों का मजाक न बनाएं (Don't Mock his Emotions)
पिता को कभी भी अपने बच्चे की भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. इससे बच्चे अपने भावनाओं को व्यक्त करने में हमेशा हिचकिचाएंगे जो उनके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है.4. अपनी बातों से मुकरे नहीं (Don't Betray your own word)
पिता को भी अपने बच्चों के सामने अपनी बातों से मुकरना नहीं चाहिए. अपने बच्चे से किए हुए वादे से पिता को बार-बार मुकरना नहीं चाहिए, ऐसे में बच्चों में अविश्वास पैदा हो सकता है.5. बच्चों की गलती पर उन्हें शर्मिंदा न करें (Don't Shame his mistakes)
पीडियाट्रिशियन के अनुसार पिता को कभी भी अपने बच्चों को गलतियों पर शर्मिंदा नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा किया जाता है तो उनके मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और मन में एक तरह का डर बैठ जाता है. बच्चों की गलती पर पिता को हमेशा समझाना चाहिए.
