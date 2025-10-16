Bhaidooj 2025: भाई और बहन में अक्सर छोटी-छोटी बातों पर हो जाता है झगड़ा? फॉलो कर लें ये टिप्स, रिश्ता होगा मजबूत

Brother and Sister Relation Tips: भाई और बहन का रिश्ता बहुत ही प्यारा और खट्टा-मीठा होता है. इस रिलेशन में जितना प्यार होता है उतनी ही लड़ाइयां और नोकझोंक भी अक्सर होती ही रहती हैं. कई बार तो बेहद ही छोटी-छोटी बातों पर ऐसा झगड़ा हो जाता है जो रिश्ते में कड़वाहट घोल देता है. अब भाई-बहन का त्योहार भाई दूज (Bhaidooj 2025) भी काफी नजदीक है. ऐसे में आप इस खास अवसर पर कुछ छोटी-छोटी टिप्स को अपनाकर भाई या बहन संग अपने रिलेशन को मजबूत कर सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके बताएंगे जिन्हें फॉलो कर भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है.

पति-पत्नी को तीसरे इंसान से कभी नहीं शेयर करनी चाहिए ये 5 बातें, बर्बाद हो सकता है आपका रिश्ता

1. एक-दूसरे को दें समय

बढ़ती उम्र, जिम्मेदारियों और करियर के कारण कई बार ऐसा होता है कि भाई-बहन एक-दूसरे को समय ही नहीं दे पाते हैं. कभी-कभी ऐसी भी परिस्थिति बन जाती है जिसमें महीनों तक बात होना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अपने दिन में भाई और बहन को एक दूसरे से बात करने के लिए समय जरूर निकालना चाहिए. कोशिश करें कि आप समय निकालकर अपने सिबलिंग से मिलें या फिर अगर दूर रहते हैं तो कॉल पर बातचीत जरूर करें. अगर आप सिबलिंग्स के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो इससे रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं.

चाहे आपका भाई या बहन उम्र में छोटा हो या बड़ा, रिश्ते में हमेशा एक-दूसरे को मान-सम्मान जरूर देना चाहिए. अगर आप दोनों के बीच झगड़ा या फिर नोकझोंक हो भी जाए तो मान-सम्मान के दायरे में रहकर ही बात करनी चाहिए. एक-दूसरे की इज्जत करने से रिश्ते में तकरार पैदा नहीं होती और बॉन्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है.

अगर आप अपने सिबलिंग चाहे छोटा हो या बड़ा के साथ रिश्ते को मजबूत रखना चाहते हैं तो अच्छा लिसनर बनना बहुत ही जरूरी होता है. कई बार ऐसा होता है कि लोग पूरी बात नहीं सुनते और अपनी प्रतिक्रियाए पहले ही दे देते हैं, इससे रिश्ते में तकरार पैदा हो सकती है. ऐसे में आप कोशिश करें कि आप अपने भाई या बहन की बातों को अच्छे से सुनें और सोच-समझकर अपने विचार व्यक्त करें.

अगर आपकी अपने भाई या बहन से लड़ाई हो भी जाती है तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि आप ही झुक जाएं. अपने ईगो को बीच में आनें दे और सॉरी बोलकर बात को तुरंत खत्म कर दें. ऐसा करने से लड़ाई या नोकझोंक ज्यादा नहीं बढ़ती और दूरियां भी नहीं बढ़ती. इसके अलावा ऐसी परिस्थिति में खुद को शांत रखना भी बेहद जरूरी है.