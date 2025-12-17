Christmas 2025: सीक्रेट सांता को देना है गिफ्ट, 500 से भी कम में खरीदें Secret Santa के लिए ये शानदार गिफ्ट्स

Christmas 2025 Secret Santa Gifts: हर साल क्रिसमस के मौके पर ऑफिस या फिर दोस्तों के साथ सीक्रेट सांता का गेम खेला जाता है. इसमें हर कोई अपने सीक्रेट सांता को गिफ्ट देता है और क्रिसमस सेलिब्रेट करता है. सीक्रेट सांता दिसंबर की वो रस्म है, जिसमें हर कोई दिखावा करता है कि उसने तोहफे के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, जबकि असल में वह तोहफे को लेकर बहुत ज्यादा सोचता है. हर कोई अपने सीक्रेट सांता को ऐसा तोहफा देना चाहता है जो उपयोगी हो, लेकिन उबाऊ न हो, मजेदार हो लेकिन अटपटा न हो और सोच-समझकर दिया गया हो, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात यह भी है कि गिफ्ट बजट में होना चाहिए. ऐसे अगर, भी कंफ्यूज हैं कि अपने सीक्रेट सांता को कौन सा गिफ्ट देना चाहिए तो यहां आपको कुछ गिफ्ट आइटम बताते हैं, जो बजट में भी रहेंगे और आपके सीक्रेट सांता को पसंद भी आएगा.

सीक्रेट सांता के गिफ्ट

सुगंधित मोमबत्तियां- हल्की खुशबू जो बिना ज्यादा प्रयास किए किसी भी कमरे को शांत वातावरण का एहसास कराती हैं.

कॉफी मग- कॉफी मग हमेशा उपयोगी होते हैं, खासकर वो जो किसी को पता चले बिना ही उसके पसंदीदा बन जाते हैं.

डेस्क पर रखे जाने वाले पौधे- कम मेहनत और भरपूर आनंद, अगर आप ऑफिस में किसी के सीक्रेट सांता हैं तो डेस्क पर रखे जाने वाले पौधे दे सकते हैं.

लक्जरी चॉकलेट- आम चॉकलेट से थोड़ा बेहतर, जिसे हर कोई बार-बार नहीं खा पाता हो.

वाटर बॉटल- आप आपने सीक्रेट सांता को वाटर बॉटल गिफ्ट कर सकते हैं. यह रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज है.

विंटर एक्सेसरीज- क्रिसमस के थीम वाले ऊनी मोजे या एक स्टाइलिश मफलर भी गिफ्ट किया जा सकता है. यह 500 रुपये के अंदर आसानी से मिल जाते हैं.

3D सोलर सिस्टम क्रिस्टल बॉल- यह खूबसूरत नाइट लाइट डेस्क या बेडरूम डेकोर के लिए एक शानदार विकल्प है. ऑनलाइन यह 500 रुपये से भी कम में मिल जाएगी.

कस्टमाइज्ड पेन और डेस्क ऑर्गेनाइजर- नाम लिखा हुआ पेन या लकड़ी का पेन स्टैंड प्रोफेशनल गिफ्ट के तौर पर बहुत पसंद किया जाता है. अपने सीक्रेट सांता को यह भी गिफ्ट किया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.