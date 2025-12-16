Parenting Tips: मां-पिता का बच्चे के सोने के बाद उसी कमरे में इंटीमेट होना सही या गलत? गाइनकोलॉजिस्ट ने बताया बच्चे पर कैसा पड़ता है असर

Parenting Tips: आज के समय में शादी के बाद कपल बेबी प्लान करने में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करते. हर कोई पहले 2-3 साल अपनी लव लाइफ को एन्जॉय करता है. इसके बाद ही कुछ बेबी को लेकर प्लानिंग करते हैं. हालांकि, बच्चे का पालन पोषण करना बहुत आसान नहीं है यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है. बेबी होने के बाद लाइफ में कई तरह के बदलाव आते हैं. बच्चों के खानपान का ध्यान देना, उनकी पढ़ाई और अच्छी परवरिश के साथ-साथ कई तरह की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. ऐसे में अक्सर एक दूसरे के पास पार्टनर के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता, क्योंकि बच्चा हमेशा मां या पापा के पास रहता है. ऐसे में कपल के पास इंटीमेट होने के पल भी बहुत कम हो जाते हैं. हालांकि, कई लोग बच्चे के सोने के बाद उसी कमरे में इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन कई कपल के मन में ये सवाल रहता है कि क्या बच्चे के सोने के बाद उसी कमरे में इंटीमेट हो सकते हैं. गाइनकोलॉजिस्ट से जानिए बच्चे के सोने के बाद पति-पत्नी को इंटीमेट होना चाहिए या नहीं, इसका बच्चे पर कैसा असर पड़ता है.

यह भी पढ़ें:- सुबह की ये आदतें शरीर से चुपचाप कम करती हैं विटामिन B12 का लेवल, आज से ही छोड़ दें आदत, स्टडी से जानिए क्यों

बच्चे के सोने के बाद उसी कमरे में इंटीमेट होना सही या गलत?

गाइनकोलॉजिस्ट डॉ. अजीमुद्दीन शाह के मुताबिक, पति-पत्नी को बच्चे के सोने के बाद उसी कमरे में इंटीमेट होने से बचना चाहिए. इसका बच्चे पर गलत असर पड़ सकता है. एक्सपर्ट ने बताया कि पति-पत्नी के रिश्ते में भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव जरूरी होता है. ऐसे में की कपल बच्चे के सोने के बाद उसी कमरे में इंटीमेट होते हैं.

कपल बच्चे के सोने के बाद उसी कमरे में इंटीमेट होते हैं तो इसका असर बच्चे की मेंटल हेल्थ पर हो सकता है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वह अपने आसपास की हर गतिविधि को महसूस करने लगते हैं. इसके अलावा बच्चे आवाज और माहौल को भी पहचानने लगते हैं. ऐसे में उनके साथ एक ही कमरे में रहकर इंटीमेट होना बच्चे की मानसिक स्थिति पर गलत प्रभाव डाल सकता है.

नवजात या छोटे बच्चे, जो गहराई से सोते हैं और अपने आसपास की चीजों से अनजान होते हैं, उनके साथ यह कम समस्याग्रस्त हो सकता है. बड़े बच्चे, जो नींद में जाग सकते हैं, आवाजें सुन सकते हैं या चीजों को समझने लगे हैं, उनके मामले में यह अधिक संवेदनशील हो जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.