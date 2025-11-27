Baby Winter Care: क्या आपका बच्चा भी सोते-सोते कंबल हटा देता है. आप चाहे कितनी बार चादर या कंबल ओढ़ा दें, दो मिनट बाद वह फिर से कंबल पैरों से फेंक देता है. इस समस्या पर इन दिनों इंस्टाग्राम पर @candyforever_2021 से शेयर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक डॉक्टर बेहद सिंपल तरीके से समझाते हैं कि क्यों बच्चे सर्दियों में भी कंबल नहीं ओढ़ते और इसके लिए पैरेंट्स को क्या करना चाहिए. तो अगर आपका बच्चा भी सोते वक्त बार-बार कंबल हटा देता है तो यह आर्टिकल खास तौर पर आपके लिए है.

बच्चा ठंड में भी कंबल क्यों फेंक देता है (Why does a child throw off blanket)

वीडियो में डॉक्टर कहते हैं, 'बच्चों में ब्राउन फैट का कंटेंट बड़ों की तुलना में काफी ज्यादा होता है. इसी वजह से वे गर्मी जल्दी प्रोड्यूस कर लेते हैं. ब्राउन फैट एक तरह से बच्चों का नेचुरल हीटर होता है. जब बाहर का मौसम ठंडा होता है, तो बच्चों के शरीर में मौजूद ब्राउन फैट एक्टिव हो जाता है. यह ब्राउन फैट उनके शरीर के ब्लड शुगर, फैट मॉलीक्यूल को ब्रेकडाउन करके हीट प्रोड्यूस करता है. यानी बच्चों का शरीर खुद-ब-खुद गर्मी बना लेता है, उन्हें उतनी ठंड नहीं लगती, जितनी हमें और आपको लगती है.' इससे बच्चों का कोर बॉडी टेंपरेचर बढ़ जाता है. जब बच्चा खुद गर्मी बनाता है तो उसका शरीर कंबल के अंदर और भी ज्यादा गर्म महसूस करने लगता है. जिसकी वजह से उन्हें कंबल ओढ़कर घुटन, गर्मी और इरिटेशन महसूस होती है और वो नींद में भी कंबल हटा देते हैं.

पैरेंट्स कौन सी गलती बार-बार करते हैं

ज्यादातर पैरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा कंबल हटाएगा तो उसे ठंड लग जाएगी. लेकिन डॉक्टर कहते हैं, 'कंबल हटाना एक नेचुरल बॉडी रिस्पॉन्स है. बच्चा ठंड से नहीं, बल्कि गर्मी से कंबल हटाता है.' मतलब, आप जितना कंबल ओढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना बच्चा उसे उतार देगा. आप कितना भी झुंझलाएंगे, आपकी नींद खराब होगी, लेकिन बच्चे को इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

क्या बच्चों को कंबल बिल्कुल नहीं देना चाहिए

डॉक्टर कहते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को कंबल की जरूरत है, लेकिन थोड़ा तरीका बदलने की जरुरत होती है. लाइटवेट ब्लैंकेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि भारी कंबल बच्चे को ज्यादा गर्मी देता है और हल्का कंबल बेहतर होता है. इसके अलावा रूम टेंपरेचर 22-24 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए. कमरे की ठंड बच्चा आराम से हैंडल कर लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड हो तो नाक या पैर ठंडे हो सकते हैं. बच्चों को हल्के कॉटन वाले नाइट कपड़े पहनाएं और स्लीपिंग सैक भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

डॉक्टर की सलाह क्या है

वीडियो के आखिर में डॉक्टर कहते हैं, 'बच्चों में यह नेचुरल हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म होता है, इसलिए बार-बार बच्चे को कंबल ओढ़ाने के चक्कर में अपनी नींद खराब नहीं करना चाहिए. बच्चे खुद को गर्म रखने में सक्षम होते हैं.' यह बात हर पैरेंट को समझनी चाहिए कि आपके जागने, उठने और हर बार कंबल देने से बच्चे के तापमान पर कोई खास फायदा नहीं होता है.