Parenting Tips: बच्चों को हर दिन एक अंडा दें तो क्या होगा? रोज अंडा खाने से शरीर में क्या असर होता है, स्टडी से जानिए

Daily Egg Benefits For Kids: वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी (2017) में 6–9 महीने के बच्चों को रोज एक अंडा 6 महीने तक दिया गया, जिसमें पाया गया कि बच्चों में स्टंटिंग 47% तक कम, अंडरवेट होने की संभावना 74% कम यानी ग्रोथ पर बेहद सकारात्मक असर दिखा.

बच्चों को रोज अंडा खिलाने से क्या होता है?
Parenting Tips: अंडे सेहत के लिए कितने फायदेमंद होते हैं, यह बताने की कोई जरूरत नहीं है. एक साल की उम्र के बाद बच्चों को अंडे खिलाए जा सकते हैं. अंडे प्रोटीन और कई विटामिनों से भरपूर होते हैं. यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यह दिमाग की क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं. अंडे सिर्फ नाश्ते के लिए ही अच्छे नहीं होते, बल्कि बच्चों के पोषण को बढ़ाने में भी बहुत मददगार होते हैं. एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है. यह बच्चों के मस्तिष्क के विकास और बुद्धि में भी योगदान देता है. वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी (2017) में 6–9 महीने के बच्चों को रोज़ एक अंडा 6 महीने तक दिया गया, जिसमें पाया गया कि बच्चों में स्टंटिंग 47% तक कम, अंडरवेट होने की संभावना 74% कम यानी ग्रोथ पर बेहद सकारात्मक असर दिखा.

अमेरिकी स्टडी (2024) में पाया गया कि रोज एक अंडा खाने से कोलीन, विटामिन D, विटामिन B2, सेलेनियम, DHA और प्रोटीन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा काफी बढ़ जाती है, खासकर उन बच्चों में जिनकी डाइट अधूरी रहती है. रोज एक अंडा बच्चों के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और फायदेमंद है.

बच्चों को रोजाना एक अंडा दें तो क्या होगा?

बच्चों को प्रतिदिन एक अंडा खिलाने से उन्हें आवश्यक विटामिन और खनिज मिलते हैं. अंडे में ल्यूटिन और जेक्सैंथिन भी होते हैं, जो आंखों की रोशनी में सुधार करते हैं. अंडे सिर्फ प्रोटीन ही नहीं हैं, ये बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं.

कितने अंडे खा सकते हैं?

हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि 1 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रतिदिन 1 अंडे खाना अच्छा होता है. यह मात्रा बढ़ते बच्चों के लिए आवश्यक प्रोटीन और पोषक तत्व प्रदान करती है. यह एनर्जी बनाए रखने, मस्तिष्क को उत्तेजित करने और शारीरिक विकास में सहायक होती है. पीडियाट्रिक्स नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि प्रतिदिन एक अंडा खाने से बच्चों का विकास तेजी से हो सकता है. इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि प्रतिदिन एक अंडा खाने से बौनेपन को 47% तक और अल्प वजन को 70% तक रोका जा सकता है.

