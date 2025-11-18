विज्ञापन

Shweta Tiwari Fitness Secrets: न जिम, न कुछ... फिर भी फिट, श्वेता तिवारी की बेटी पलक ने बताया राज

Shweta Tiwari Fitness Secrets: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक ने बताया कि मेरी मां को लोग उनकी फिटनेस के लिए बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन वह खुद हैरान होती हैं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं. वह न तो जिम जाती हैं और न ही कोई विशेष व्यायाम करती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Shweta Tiwari Fitness Secrets: न जिम, न कुछ... फिर भी फिट, श्वेता तिवारी की बेटी पलक ने बताया राज
Shweta Tiwari Fitness Secrets
File Photo

Shweta Tiwari Fitness Secrets: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. 44 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी फिट और एक्टिव रहती हैं. हर कोई श्वेता तिवारी की फिटनेस का राज जानना चाहता है. एक्ट्रेस की बेटी पलक तिवारी ने अपनी मां की फिटनेस का राज बताया है. पलक तिवारी ने हाल ही में मैशेबल इंडिया के साथ एक बातचीत में खुलासा किया कि उनकी मां श्वेता तिवारी नियमित रूप से जिम नहीं जाती हैं और न ही कोई विशेष फिटनेस रूटीन फॉलो करती हैं. चलिए आपको बताते हैं एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की फिटनेस का राज क्या है?

यह भी पढ़ें:- Hot Water Benefits: सर्दी में गर्म पानी पीने से क्या होता है? खाने के बाद गर्म पानी पीने से क्या होगा, जानिए

श्वेता तिवारी की फिटनेस का राज

एक्ट्रेस की बेटी पलक तिवारी ने बताया कि मेरी मां को लोग उनकी फिटनेस के लिए बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन वह खुद हैरान होती हैं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं. वह न तो जिम जाती हैं और न ही कोई विशेष व्यायाम करती हैं. अपना ध्यान रखने के लिए मेरी मम्मी कुछ भी नहीं करती. यही कारण है कि वह कहती है, क्या बोलते रहते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता.

पलक तिवारी ने बताया अपनी फिटनेस का राज

अपनी फिटनेस रूटीन के बारे में बात करते हुए, पलक तिवारी ने कहा, " मैं तो जाती हूं, मैं मम्मी जितनी धन्य नहीं हूं. मैं सप्ताह में कम से कम पांच दिन वर्कआउट करती हूं. मैं कार्डियो करती हूं. मेरा पूरा व्यक्तित्व यही है कि मैं कार्डियो करती हूं, जैसा कि मैंने हाल ही में करना शुरू किया है."

श्वेता तिवारी ने क्या कहा?

जुलाई में श्वेता तिवारी ने बताया था कि उन्होंने हाल ही में पिलेट्स करना शुरू किया है. उन्होंने कहा कि मैंने अभी-अभी पिलेट्स करना शुरू किया है, लगभग दो महीने हो गए हैं. मैं सैर पर भी जाती हूं और हल्का-फुल्का वेट ट्रेनिंग भी करती हूं. कुछ भी ज्यादा या बहुत ज्यादा नहीं, मैं बस धीरे-धीरे इसे फिर से शुरू कर रही हूं.

एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने योग करने की भी कोशिश की है, लेकिन खुद को इतना शांत नहीं रख पाईं कि उसे कर पाएं. उन्होंने आगे कहा कि मैंने कोशिश की है, लेकिन जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूं, मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगता है. मैं किराने के सामान, कपड़े धोने और जो काम भूल गई हूं, उनके बारे में सोचने लगती हूं. मैं बस खुद को बंद ही नहीं कर पाती.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shweta Tiwari, Shweta Tiwari  daughter, Shweta Tiwari Fitness, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com