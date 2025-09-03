हेयर वॉश के 2 दिन बाद ही चिपचिपे हो जाते हैं बाल? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया क्यों होता है ऐसा, जानें ऑयली स्कैल्प से कैसे पाएं छुटकारा

How to get rid of oily scalp: हर कोई चाहता है कि उनके बाल हमेशा स्मूद, साफ और सिल्की दिखें. हालांकि, ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि बाल धोने के दो दिन बाद ही उनकी स्कैल्प ऑयली और चिपचिपी हो जाती है. इससे बाल बेजान और जल्दी गंदे दिखने लगते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. फेमस सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट रश्मि शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंन बताया है कि इसके पीछे के कारण क्या हैं और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है.

ऑयली स्कैल्प के कारण

रश्मि शेट्टी के अनुसार, बाल जल्दी चिपचिपे होने का सबसे बड़ा कारण मौसम है. खासकर मॉनसून के समय जब हवा में नमी ज्यादा होती है, तो स्कैल्प जल्दी ऑयली हो जाती है. इसके अलावा PCOS जैसे हार्मोनल बदलाव या अन्य हेल्थ प्रॉब्लम भी स्कैल्प को ज्यादा तेलीय बना सकते हैं. ऑयली स्कैल्प सिर्फ लुक खराब नहीं करती, बल्कि यह कई समस्याएं बढ़ा सकती है. जैसे-

डैंड्रफ का खतरा बढ़ जाता है

फॉलिकुलाइटिस (स्कैल्प पर छोटे-छोटे पिंपल्स) हो सकता है या

हेयर फॉल भी बढ़ने लगता है.

इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट ने कुछ आसान तरीके बताए हैं. जैसे-

सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शैंपू का इस्तेमाल करें. रश्मि शैट्टी बताती हैं, इस तरह के शैंपू स्कैल्प को डीप क्लीन करते हैं और अतिरिक्त तेल को हटाते हैं.

क्लैरिफाइंग शैंपू अपनाएं. अगर आप बालों में ज्यादा प्रोडक्ट्स जैसे सीरम, स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, तो क्लैरिफाइंग शैंपू हफ्ते में एक बार जरूर इस्तेमाल करें.

डेली हेयर वॉश से न डरें. डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, कई लोगों को लगता है कि रोज बाल धोने से हेयर फॉल बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. रोज शैंपू करने से स्कैल्प साफ रहती है और बाल हेल्दी दिखते हैं.

इन सब से अलग लाइटवेट कंडीशनर चुनें. ऑयली स्कैल्प वाले लोग हेवी कंडीशनर से बचें. हल्के कंडीशनर को सिर्फ बालों के सिरों पर लगाएं.

बाल जल्दी चिपचिपे होना कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस सही देखभाल की जरूरत है. सही शैंपू और हेयरकेयर रूटीन अपनाकर आप न सिर्फ ऑयली स्कैल्प से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि बालों को मजबूत और खूबसूरत भी बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



