Top 10 Unhealthy Foods: आज के टाइम में जंक फूड फैशन बन चुका है. इनमें से ज्यादातर चीजें लोगों को फेवरेट स्नैक्स, पार्टी आइटम्स और बचपन के ट्रीट्स हैं. इन्हें लोग रोज मजे लेकर खाते हैं और चुपचाप अपने शरीर को धीमा जहर (How unhealthy is your diet) देते रहते हैं. फेमस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट Rohit Khatri ने बताया कि आप हर दिन जिन चीजों को खुशी-खुशी खा रहे हैं, वो ही आपकी बॉडी की सबसे बड़ी दुश्मन (What not to eat) बन सकती हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल @rohitkhatrifitness से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें टॉप 10 अनहेल्दी फूड्स की लिस्ट दी है. तो चलिए, जानते हैं वो 10 फूड्स (which Foods is Most Unhealthy) जो दिखने में तो टेस्टी हैं, लेकिन आपकी हेल्थ को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं.

मीठे जहर का दूसरा नाम कोल्ड ड्रिंक्स है. इसमें शुगर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि एक कैन से ही आप अपने पूरे दिन की शुगर लिमिट क्रॉस कर लेते हैं. इससे फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और वजन तेजी से बढ़ सकता है.

सॉसेज, सलामी और पैकेज्ड मीट में इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि ये आपके शरीर में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का रिस्क तक बढ़ा सकते हैं. इसके साथ ही ये दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ाते हैं.

आइसक्रीम भले ही कोल्ड होती है लेकिन सेहत के लिए बिल्कुल हार्ड है. ये सिर्फ स्वाद नहीं, हैवी शुगर, फैट और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग भी देती है. इसे कभी-कभार खाना ही ठीक मानाजाता है, वरना डायबिटीज और मोटापा गले पड़ सकते हैं.

ह्वाइट ब्रेड यानी सिर्फ कार्ब्स और केमिकल्स का मिक्सचर. इसमें न फाइबर होता है, न ही कोई जरूरी न्यूट्रिएंट्स. इसे खाने के बाद भी आपको जल्दी भूख लग जाती है और आप ओवरईटिंग का खतरा बढ़ जाता है, जो मोटापा और कई बीमारियां लेकर आता है.

फ्रेंच फ्राइज का चस्का सेहत के लिए रिस्की हो सकता है. इसे अगर 'कैंसर फ्राइज' कहा जाए तो गलत नहीं होगा. इन्हें बार-बार उसी तेल में तला जाता है, जिससे एक्रिलामाइड जैसे हार्मफुल कंपाउंड्स बनते हैं, जो बेहद खतरनाक हैं.

डोनट्स में हाई शुगर, ट्रांस फैट और रीफाइंड फ्लौर का कॉम्बो होता है. यानी जो भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहता है, उसकी सेहत का बैंड बजाने के लिए डोनट्स काफी है. इसे रोज-रोज खाना बीमारियों को दावत देने जैसा है.

टॉप 10 अनहेल्दी फूड्स में रोहित खत्री के अनुसार, बर्गर का नंबर 7वां है. इसमें लगी पैटी, मेयोनीज और चीज की लेयर से सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं, जो आपकी आर्टरीज में प्लाक जमा करके हार्ट अटैक तक पहुंचा सकते हैं.

बिस्किट्स में ट्रांस फैट, मैदा और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग मौजूद होती हैं. हर दिन चाय के साथ जो बिस्किट आप खाते हैं, वही आपकी ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगाड़ रहे हैं. कई कूकिज भी हेल्थ को गंभीर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं.

केक अक्सर बर्थडे पार्टी या किसी सेलिब्रेशन में देखने को मिल जाता है. बहुत से लोग तो इसके खाने के शौकीन होते हैं और आए दिन खाते रहते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इसमें सिर्फ बटर, क्रीम और शुगर होती है. इसे खाने से शरीर में ब्लड शुगर स्पाइक होता है जो आपके इंसुलिन सिस्टम को बिगाड़ देता है.

सबसे अनहेल्दी फूड्स की लिस्ट में 10वें नंबर पर पोटैटो चिप्स है. इनमें नमक, प्रिजर्वेटिव और डीप फ्राइंग से पैदा हुए ट्रांस फैट्स मिलकर आपकी हेल्थ को लगातार हाई ब्लड प्रेशर, किडनी स्ट्रेस और ओबेसिटी की ओर ले जाते हैं.

प्रस्‍तुत‍ि: रोह‍ित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.