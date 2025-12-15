50 साल से ज्यादा हो गई आपकी मम्मी की उम्र? न्यूट्रिशन कोच की बताई इन 5 चीजों को उनकी डाइट में करें शामिल, दूर होंगी कई समस्याएं

50 plus age diet: जैसे-जैसे हमारी माताएं 50 साल की उम्र पार करती हैं उन्हें कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है. दरअसल, बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं जिससे उन्हें कमजोर हड्डियां, ऊर्जा की कमी और पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी मम्मी हमेशा हेल्दी और रोगमुक्त रहें, तो उनकी डाइट में कुछ बदलाव करना बेहद जरूरी है. आज हम आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप उनकी डाइट में शामिल कर उनकी सेहत को बेहतर बना सकते हैं. यह जानकारी सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच मिरुना भास्कर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

1. भीगी हुई काली किशमिश

बढ़ती उम्र के कारण शरीर में आयरन की कमी और थकान महसूस हो सकती है. इस समस्या को दूर करने के लिए डाइट में काली किशमिश शामिल करना काफी फायदेमंद रहेगा. इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है जो एनर्जी बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है. इसके लिए आप रात में 4-5 काली किशमिश पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट खाने के लिए अपनी मम्मी को दे दें.

अलसी के बीज में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड और लिग्नान होते है जो हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करते हैं. इसके सेवन से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और स्किन भी हेल्दी होती है. इसके लिए आप पिसी हुई अलसी को आटे मिलाकर रोटी बना सकते हैं या फिर स्मूदी-दही के साथ मिक्स कर सकते हैं

चिया सीड्स दिमाग को तेज करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो मेमोरी को मजबूत करता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है. आप 1 चम्मच चिया सीड्स को पानी में 4-6 घंटे भिगो दें और सुबह या शाम पीने के लिए दे दें.

कद्दू के बीज में मैग्नीशियम और जिंक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाने का काम करते हैं. साथ ही जोड़ों के दर्द को कम करने और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यह काफी मददगार साबित होते हैं. इनका सेवन सलाद, सूप के साथ किया जा सकता है.

40 की उम्र के बाद हड्डियों की मजबूती कम होने लगती है जिससे जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं होने लगती है. इससे बचने के लिए आप अपनी मम्मी की डाइट में काले या सफेद तिल शामिल कर सकते हैं. इनमें कैल्शियम, जिंक और बोरॉन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.