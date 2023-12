New Year 2024 Diet Plan: नए साल का सपना है पतले होने का तो यह डाइट प्लान कर लें फॉलो, पक्का हो जाएंगे स्लिम

diet plan chart : इस डाइट प्लान से वजन हो जाएगा पक्का कम.

खास बातें नए साल पर सपना है पतले होने का.

तो यह डाइट प्लान कर लें फॉलो.

पक्का हो जाएंगे पतले.

Weight loss Diet For New Year 2024: वेट लूज (weight loss plan) करना आजकल एक हेल्थ टास्क बन गया है. अगर आप पूरे साल वेट कंट्रोल करने की जद्दोजहद में लगे हैं और फिर भी वेट कंट्रोल नहीं कर पाए हैं तो आपको अपने डाइट प्लान (Diet Plan) में चेंज करने की जरूरत है. यूं भी नए साल के लिए लोग तरह तरह के वादा करते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं. तो इस बार नए साल पर वेट लूज करने का वादा कीजिए और इस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए. फिर देखिए, साल 2024 में आपका वजन (diet plan in new year for loose weight)झटपट कंट्रोल में आ जाएगा और आप वेट लूज करने के साथ साथ सेहत को भी ढेर सारे फायदे दे पाएंगे.

नए साल में इस डाइट प्लान को फॉलो करने पर लूज होगा वेट (follow this diet plan in new year for loose weight)

नए साल से आप अगर इस आसान से डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो अगले साल में आप खुद को स्लिम ट्रिम और तंदुरुस्त पाएंगे. इसके लिए आपको अपनी दूध वाली चाय को तुलसी की चाय में बदलना होगा. रोज सुबह अगर आप दूध वाली चाय पीते हैं तो उसे तुलसी की चाय में कन्वर्ट कर दीजिए. तुलसी की चाय से आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा और आपका तनाव का लेवल भी घटना शुरू हो जाएगा.

सुबह के नाश्ते में प्रोटीन की अच्छी खुराक लीजिए. इससे आपको दिन भर के लिए ऊर्जा तो मिलेगी ही, साथ ही आप अंट शंट खाने से बचेंगे. ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला, मूंग दाल का डोसा, अंकुरित मूंग और हरी मूंग की चाट जैसे फूड को एड कीजिए. इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा.

अपनी डाइट में मेथी दाने को एड कीजिए. इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और आपकी भूख भी खुलेगी.