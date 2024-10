ग्रीन टी पीते समय इन गलतियों से बचें, वरना होगा सेहत को नुकसान

Green Tea Mistakes : नए दौर में वेट लूज करने और फिट रहने के लिए ग्रीन टी (Green Tea) काफी पॉपुलर हो गई है. शरीर को डिटॉक्स करने के साथ-साथ ग्रीन टी सेहत को बहुत सारे फायदे पहुंचाती है. खासतौर पर वेट कंट्रोल कर रहे लोग इसे काफी अहमियत देते हैं. यूं तो ग्रीन टी शरीर के लिए हर तरह से लाभकारी है लेकिन अगर इसे पीते समय कुछ लापरवाही की गई तो ये फायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ग्रीन टी पीते समय किन गलतियों (avoid these Green Tea Mistakes) से बचना चाहिए.

ग्रीन टी पीते समय न करें ये गलतियां - never do these mistakes with green tea

डायटीशियन शिखा कुमारी कहती हैं कि अगर आप दिन में दो बार से ज्यादा ग्रीन टी पी रहे हैं, तो आपको संभल जाना चाहिए. ज्यादा ग्रीन टी पीने से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है. इसके साथ-साथ आपको चिंता और पाचन संबंधी परेशानियां भी घेर सकती हैं. इसलिए दिन में 2 या 3 बार से ज्यादा ग्रीन टी न पिएं. दूसरी खास बात, सोने से दो से तीन घंटे पहले ग्रीन टी न पिएं. इसमें कैफीन और टैनिन होता है, जिससे आपकी रात की नींद खराब हो सकती है.



इन दवाओं को खाते समय न पिएं ग्रीन टी - don't drink with some medicine

खाना खाने के तुरंत बाद भी ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए. अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके खाने से आयरन के अवशोषण को मुश्किल कर सकता है. इसके साथ-साथ आप एनीमिया के भी शिकार हो सकते हैं. खाना खाने के एक घंटे बाद ग्रीन टी पीनी चाहिए. ग्रीन टी को बिल्कुल उबलते हुए पानी में नहीं डालना चाहिए. इससे इसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और इसके स्वाद में भी फर्क आ सकता है. अगर आप खून पतला करने वाली दवा ले रहे हैं, या फिर डिप्रेशन या हाई बीपी की दवा खा रहे हैं तो आपको ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए. आपको सेवन करना है तो पहले अपने डॉक्टर से बात करें. ग्रीन टी के टी बैग को बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.