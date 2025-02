लोह की कढ़ाई में ये 3 चीजें कभी न पकाएं, स्वाद और सेहत दोनों हो सकता है खराब

What should no cook in loha pan : खाने के अच्छे स्वाद के लिए जितनी जरूरी है सही सामग्री उतना ही महत्वपूर्ण है भोजन पकाने के लिए सही बरतन का चुनाव. नहीं तो इसका असर स्वाद और सेहत दोनों पर पड़ सकता है. बहुत से भारतीय घरों में सब्जी बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती है. लेकिन हर सब्जी लोहे की कढ़ाई में नहीं पकानी चाहिए. यह सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है. हम जिन सब्जियों के बारे में बात करने जा रहे हैं उन्हें स्टील या फिर एल्यूमिनियम के बरतन में पकाना ज्यादा अच्छा होता है.

लोह की कढ़ाई में किन सब्जियों को न पकाएं - Which vegetables should not be cooked in an iron pan

टमाटर की सब्जी - Tomato vegetable

टमाटर की सब्जी को लोहे की कढ़ाई में नहीं पकाना चाहिए. इससे टमाटर की सब्जी का स्वाद खराब होता है. इस सब्जी को लोहे की कढ़ाई में पकाने से मैटेलिक गंध और स्वाद आता है.

पालक की सब्जी को भी लोहे की कढ़ाई में नहीं पकाना चाहिए. क्योंकि इस सब्जी में भरपूर मात्रा में ऑक्जेलिक एसिड मौजूद होता है. जब आप इसे लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं, तो इसमें मौजूद आयरन रिएक्ट करता है जिससे सब्जी का रंग और स्वाद दोनों ही खराब होता है.

इसके अलावा आप खट्टी सब्जियों को कभी भी लोहे की कढ़ाई में न पकाएं. इससे स्वाद और रंगत दोनों ही खराब होता है. यह कड़वाहट भी पैदा कर सकता है. इमली भी आपको लोहे की कढ़ाई में नहीं पकाना चाहिए. आप इसे बनाने के लिए एल्यूमिनियम या मिट्टी के बरतन इस्तेमाल कर सकते हैं.

लोहे के बर्तनों में खाना बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

लोहे की कड़ाही में पका हुआ खाना तुरंत दूसरे बरतम में पलट दीजिए. आप चाहें तो इसे कांच या स्टील के बर्तन में पलट दीजिए.

लोहे के बर्तनों को धोने के तुरंत बाद कपड़े से पोंछ लीजिए, ताकि उनमें नमी न रह जाए. क्योंकि इससे लोहे के बरतन में जंग लग सकती है.

वहीं. लोहे के बर्तनों को स्टोर करने से पहले उन पर सरसों के तेल की एक पतली परत लगा दीजिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.