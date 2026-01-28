Eyebrow Dandruff: आइब्रो की डैंड्रफ से कैसे पाएं छुटकारा? जानें आसान घरेलू उपाय

Eyebrow Dandruff Home Remedies: क्या आपकी आइब्रो में भी सफेद पपड़ी दिखाई देती है? अक्सर लोग इसे ड्राई स्किन समझ लेते हैं लेकिन यह डैंड्रफ होता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आइब्रो पर दिखने वाली सफेद पपड़ी अक्सर ड्राई स्किन नहीं बल्कि, डैंड्रफ या हल्के यीस्ट इंफेक्शन की वजह से होती है. तो अगर आप भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

आइब्रो में डैंड्रफ क्यों होता है? (What causes dandruff in eyebrows)

डैंड्रफ सिर्फ सिर तक सीमित नहीं रहता. यह बालों के फॉलिकल्स में कहीं भी हो सकता है, चाहे वह स्कैल्प हो या आइब्रो. ठंडा और सूखा मौसम, हार्श फेस वॉश या मेकअप प्रोडक्ट्स, एलर्जी और स्किन का नेचुरल ऑयल बैलेंस बिगड़ना इसके आम कारण हैं.

आइब्रो में डैंड्रफ से कैसे छुटकारा पाएं-

1. बादाम का तेल- आइब्रो में डैंड्रफ से राहत पाने के लिए बादाम का तेल एक असरदार घरेलू उपाय है. हल्का गुनगुना बादाम तेल लें और सोने से पहले आइब्रो पर हल्के हाथों से मसाज करें. यह न सिर्फ पपड़ी को कम करता है, बल्कि आइब्रो के बालों को मजबूत बनाकर झड़ने से भी बचाता है. सुबह उठकर चेहरा धो लें.



2. एलोवेरा जेल- एलोवेरा जेल स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. एलोवेरा जेल को आइब्रो पर लगाएं और कुछ देर बाद गुनगुने पानी से धो लें. इसके एंटी-फंगल गुण आइब्रो की खुजली और पपड़ी को कम करने में मदद कर सकते हैं.



3. नीम का तेल- नीम का तेल अपने एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है. आइब्रो पर थोड़ी मात्रा में नीम का तेल लगाने से डेड स्किन और डैंड्रफ की परत धीरे-धीरे साफ होने लगती है. हफ्ते में दो बार इसका इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है.

