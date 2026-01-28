बॉर्डर 2 एक्ट्रेस सोनम बाजवा 36 की उम्र में खुद को कैसे रखती हैं फिट, जानें उनका सिंपल फिटनेस सीक्रेट

पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा न सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए बल्कि, अपनी फिटनेस के लिए भी खासा चर्चा में हैं. सोनम बाजवा इन दिनों फिल्म ‘बॉर्डर 2' को लेकर खूब चर्चा में हैं. फिल्म में उनकी एक्टिंग की तारीफ तो हो ही रही है, साथ ही उनकी फिटनेस भी लोगों का ध्यान खींच रही है. 36 साल की उम्र में भी सोनम खुद को इतना फिट कैसे रखती हैं? अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा ही सवाल आ रहा है और आप इसका जवाब जानना चाहते है, तो बिल्कुल सही जगह पर, तो चलिए जानते हैं उनका फिटनेस सीक्रेट.

एक इंटरव्यू में सोनम बाजवा ने बताया था कि पिछले 2-3 सालों में उन्हें कुछ हेल्थ इश्यू हुए थे, जिस वजह से वह वर्कआउट करती हैं. उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से वेट लिफ्टिंग नहीं कर पा रही थीं, लेकिन अब धीरे-धीरे फिर से अपने रूटीन में लौटने की कोशिश कर रही हैं.

उन्होंने कहा,"जब मेरा वर्कआउट नहीं हो पाता तो मैं कोशिश करती हूं कि मैं करीब 1 घंटा वॉक करूं और स्ट्रेचिंग भी कर लूं. लेकिन ध्यान रखती हूं कि लगभग 10 हजार कदम चलना है.

10 हजार कदम चलने के फायदे- (Benefits of walking 10,000 steps)

1. दिल-

अगर आप रोजाना 10 हजार कदम चलते हैं, तो यह दिल को मजबूत करने और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने में मददगार है.

2. वजन घटाने-

अगर आप रोजाना 10 हजार कदम चलते हैं, तो इससे कैलोरी बर्न होती है, जो वजन घटाने में मददगार है.

3. मजबूत हड्डियां-

10 हजार कदम चलने से वजन हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है.

4. बेहतर मूड-

रोजाना 10 हजार कदम चलने से एंडोर्फिन हार्मोन के स्राव को बढ़ावा देता है, जिससे तनाव, चिंता, अवसाद और क्रोध कम होता है, और मूड बेहतर होता है.

स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के फायदे- (Stretching Exercise Ke Fayde)

सोनम बाजवा ने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का जिक्र भी किया है. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज (Stretching Exercise) एक तरह का शारीरिक व्यायाम है जिसमें मांसपेशियों (muscles) को धीरे-धीरे उनकी पूरी लंबाई तक खींचा जाता है, जिससे उनका लचीलापन (flexibility) और लोच (elasticity) बढ़ती है, रक्त संचार (blood circulation) बेहतर होता है, और चोट लगने का खतरा कम होता है.

ये भी पढ़ें- मोबाइल छीने बिना बच्चों को स्क्रीन से कैसे दूर करें? ये 5 स्मार्ट पेरेंटिंग ट्रिक्स आजमाइए, बच्चा खुद छोड़ेगा फोन देखना

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात